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Мольде - Карабах 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 5-й тур
Мольде
Карабах

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Карабах, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
НорвегияЭрлинг Моэ
АзербайджанГурбан Гурбанов
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турКарабах1 : 0Мольде
16.09.2020Лига чемпионов3-й квалификационный раундКарабах0 : 0 5 : 6Мольде
26.11.2023Норвегия - Элитсерия29-й тур1 : 3Мольде
12.11.2023Норвегия - Элитсерия28-й турМольде4 : 0
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 4-й тур1 : 3Мольде
05.11.2023Норвегия - Элитсерия27-й тур3 : 1Мольде
30.10.2023Норвегия - Элитсерия26-й турМольде1 : 4
24.11.2023Азербайджан - Премьер-лига14-й тур1 : 2Карабах
12.11.2023Азербайджан - Премьер-лига13-й турКарабах3 : 1
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 4-й турКарабах0 : 1
04.11.2023Азербайджан - Премьер-лига12-й турКарабах7 : 1
30.10.2023Азербайджан - Премьер-лига11-й тур2 : 1Карабах

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