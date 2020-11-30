Мольде - Карабах 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Карабах, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Эрлинг Моэ
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2020
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 0 5 : 6
|26.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|29-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|28-й тур
|4 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|27-й тур
|3 : 1
|30.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|26-й тур
|1 : 4
|24.11.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|12-й тур
|7 : 1
|30.10.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1