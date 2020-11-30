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Ливерпуль - ЛАСК 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 5-й тур
Ливерпуль
ЛАСК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - ЛАСК, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
ЛАСК
Линц, Австрия
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
АвстрияТомас Загедер
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й турЛАСК1 : 3Ливерпуль
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 1Ливерпуль
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турЛиверпуль3 : 0
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 4-й тур3 : 2Ливерпуль
05.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 1Ливерпуль
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала1 : 2Ливерпуль
25.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 15-й турЛАСК1 : 0
12.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 14-й тур2 : 0ЛАСК
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 4-й турЛАСК3 : 0
05.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 13-й турЛАСК3 : 1
01.11.2023Кубок Австрии1/8 финала0 : 0 5 : 6ЛАСК
Текстовая трансляция
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Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Чемпионат» – о ситуации в группах за два матча до конца стадии.Кокорину и «Арису» ещё надо попотеть. Расклады на выход из групп Лиги Европы. Миранчук и «Аталанта» — в плей-офф, «Байер» — тоже 0'22-летний Доминик Собослаи стал самым дорогим летним приобретением «Ливерпуля» – за технаря заплатили € 70 млн.В клубе очень довольны, что летом вместо Маунта приобрели венгерского таланта Собослаи — новый Джеррард. Любимчик Клоппа выводит «Ливерпуль» на новый уровень 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы: «Ливерпуль» — ЛАСК. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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