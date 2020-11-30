Ливерпуль - ЛАСК 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - ЛАСК, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
ЛАСК
Линц, Австрия
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Томас Загедер
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|25.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 15-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 14-й тур
|2 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 13-й тур
|3 : 1
|01.11.2023
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
Текстовая трансляция
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