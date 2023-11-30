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Тулуза - Юнион 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 5-й тур
Тулуза
Юнион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Юнион, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза, Франция
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й турЮнион1 : 1Тулуза
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур1 : 0Тулуза
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 1Тулуза
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 4-й турТулуза3 : 2
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2
29.10.2023Франция - Лига 110-й тур3 : 0Тулуза
26.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й тур1 : 1Юнион
12.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 14-й турЮнион3 : 0
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 4-й тур3 : 0Юнион
05.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й турЮнион2 : 1
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финалаЮнион2 : 1

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