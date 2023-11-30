Тулуза - Юнион 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Юнион, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза, Франция
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Александер Блессин
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 14-й тур
|3 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|2 : 1