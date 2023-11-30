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Хеккен - Байер 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 5-й тур
Хеккен
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Байер, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
НорвегияПер Матиас Хёгмо
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турБайер4 : 0Хеккен
12.11.2023Швеция - Аллсвенскан - 202330-й тур2 : 1Хеккен
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 4-й турХеккен1 : 3
05.11.2023Швеция - Аллсвенскан - 202329-й турХеккен4 : 2
29.10.2023Швеция - Аллсвенскан - 202328-й тур2 : 1Хеккен
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й тур5 : 1Хеккен
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 3Байер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 0
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 4-й тур0 : 1Байер
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 3Байер
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала2 : 5Байер

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