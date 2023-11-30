Марсель - Аякс 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Аякс, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Дженнаро Гаттузо
|Морис Стейн
|Джон вант Схип
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|20.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|2 : 2
|18.03.2009
|Кубок УЕФА
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|12.03.2009
|Кубок УЕФА
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0