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Марсель - Аякс 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 5-й тур
Марсель
Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Аякс, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИталияДженнаро Гаттузо
НидерландыМорис Стейн
НидерландыДжон вант Схип
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й турАякс3 : 3Марсель
20.07.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Июль 2016Марсель2 : 2Аякс
18.03.2009Кубок УЕФА1/8 финала. 2-й матчАякс2 : 2 ДВМарсель
12.03.2009Кубок УЕФА1/8 финала. 1-й матчМарсель2 : 1Аякс
25.11.2023Франция - Лига 113-й тур1 : 1Марсель
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 0Марсель
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 4-й тур0 : 2Марсель
04.11.2023Франция - Лига 111-й турМарсель0 : 0
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 3-й турМарсель3 : 1
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турАякс5 : 0
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й тур2 : 2Аякс
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 4-й турАякс0 : 2
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАякс4 : 1
02.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАякс2 : 0

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