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Фрайбург - Олимпиакос 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 5-й тур
Фрайбург
Олимпиакос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Олимпиакос, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа A. 1-й турОлимпиакос2 : 3Фрайбург
27.10.2022Лига ЕвропыГруппа G. 5-й турФрайбург1 : 1Олимпиакос
15.09.2022Лига ЕвропыГруппа G. 2-й турОлимпиакос0 : 3Фрайбург
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турФрайбург1 : 1
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур3 : 1Фрайбург
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 4-й турФрайбург5 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турФрайбург3 : 3
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаФрайбург1 : 3
25.11.2023Греция - Суперлига12-й турОлимпиакос3 : 1
12.11.2023Греция - Суперлига11-й тур0 : 2Олимпиакос
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 4-й тур1 : 0Олимпиакос
05.11.2023Греция - Суперлига10-й турОлимпиакос2 : 4
30.10.2023Греция - Суперлига9-й тур0 : 2Олимпиакос

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