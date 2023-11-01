Фрайбург - Олимпиакос 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа A. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Олимпиакос, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3
|27.10.2022
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|15.09.2022
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|5 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|25.11.2023
|Греция - Суперлига
|12-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|0 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 4
|30.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|0 : 2