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Серветт - Рома 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа G. 5-й тур
Серветт
Рома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Рома, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
ШвейцарияРене Вайлер
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 2-й турРома4 : 0Серветт
26.11.2023Швейцария - Суперлига15-й турСерветт2 : 0
12.11.2023Швейцария - Суперлига14-й турСерветт4 : 1
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 4-й турСерветт2 : 1
04.11.2023Швейцария - Суперлига13-й тур0 : 2Серветт
29.10.2023Швейцария - Суперлига12-й турСерветт4 : 2
26.11.2023Италия - Серия А13-й турРома3 : 1
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур0 : 0Рома
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 4-й тур2 : 0Рома
05.11.2023Италия - Серия А11-й турРома2 : 1
29.10.2023Италия - Серия А10-й тур1 : 0Рома

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