Брейдаблик - Маккаби Т-А 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
30 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Маккаби Т-А, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
|Оскар Храбн Торвальдссон
|Робби Кин
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 4-й тур
|2 : 3
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа B. 3-й тур
|5 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|25.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 3-й тур
|3 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 4-й тур
|1 : 3
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 5