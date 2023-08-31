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Брейдаблик - Маккаби Т-А 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
30 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 5-й тур
Брейдаблик
Маккаби Т-А

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Маккаби Т-А, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
ИсландияОскар Храбн Торвальдссон
ИрландияРобби Кин
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа B. 1-й турМаккаби Т-А3 : 2Брейдаблик
09.11.2023Лига конференцийГруппа B. 4-й турБрейдаблик2 : 3
26.10.2023Лига конференцийГруппа B. 3-й тур5 : 0Брейдаблик
05.10.2023Лига конференцийГруппа B. 2-й турБрейдаблик0 : 1
21.09.2023Лига конференцийГруппа B. 1-й турМаккаби Т-А3 : 2Брейдаблик
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчБрейдаблик1 : 0
25.11.2023Лига конференцийГруппа B. 3-й турМаккаби Т-А3 : 2
09.11.2023Лига конференцийГруппа B. 4-й тур1 : 3Маккаби Т-А
05.10.2023Лига конференцийГруппа B. 2-й тур2 : 0Маккаби Т-А
30.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й турМаккаби Т-А2 : 0
26.09.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 4-й тур0 : 5Маккаби Т-А

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