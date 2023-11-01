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Астана - Динамо З 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
30 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 5-й тур
Астана
Динамо З

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Динамо З, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
КазахстанГригорий Константинович Бабаян
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа C. 1-й турДинамо З5 : 1Астана
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчАстана0 : 2Динамо З
25.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчДинамо З4 : 0Астана
14.08.2018Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчДинамо З1 : 0Астана
07.08.2018Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчАстана0 : 2Динамо З
09.11.2023Лига конференцийГруппа C. 4-й турАстана0 : 0
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й тур1 : 1Астана
26.10.2023Лига конференцийГруппа C. 3-й тур1 : 2Астана
21.10.2023Казахстан - Премьер-лига25-й турАстана2 : 1
05.10.2023Лига конференцийГруппа C. 2-й турАстана1 : 2
25.11.2023Хорватия - Первая лига16-й турДинамо З2 : 1
12.11.2023Хорватия - Первая лига15-й тур2 : 2Динамо З
09.11.2023Лига конференцийГруппа C. 4-й тур1 : 0Динамо З
05.11.2023Хорватия - Первая лига14-й тур1 : 1Динамо З
29.10.2023Хорватия - Первая лига13-й турДинамо З2 : 1

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