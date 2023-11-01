Астана - Динамо З 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
30 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Динамо З, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
|Григорий Константинович Бабаян
|Сергей Якирович
|Сергей Якирович
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|14.08.2018
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|07.08.2018
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 4-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Хорватия - Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Хорватия - Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Хорватия - Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Хорватия - Первая лига
|13-й тур
|2 : 1