Олимпия Л - Лилль 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Лилль, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0