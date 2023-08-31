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Олимпия Л - Лилль 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 5-й тур
Олимпия Л
Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Лилль, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Энрикеш
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
20.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турЛилль2 : 0Олимпия Л
09.11.2023Лига конференцийГруппа A. 4-й турОлимпия Л2 : 0
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й тур3 : 0Олимпия Л
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й турОлимпия Л0 : 1
20.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турЛилль2 : 0Олимпия Л
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1Олимпия Л
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур0 : 2Лилль
12.11.2023Франция - Лига 112-й турЛилль1 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа A. 4-й тур1 : 1Лилль
04.11.2023Франция - Лига 111-й тур0 : 0Лилль
29.10.2023Франция - Лига 110-й турЛилль2 : 0

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