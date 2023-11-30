Гент - Заря 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Заря, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Заря
Украина
Главные тренеры
|Хейн Ванхазебрук
|Юрий Григорьевич Коваль (и.о.)
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 14-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 4-й тур
|2 : 3
|05.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|1 : 3
|25.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 3-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа B. 4-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Кубок Украины
|1/4 финала
|4 : 1