02:28 ()
Свернуть список

Гент - Заря 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 5-й тур
Гент
Заря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Заря, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Заря
Украина
Главные тренеры
БельгияХейн Ванхазебрук
УкраинаЮрий Григорьевич Коваль (и.о.)
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа B. 1-й турЗаря1 : 1Гент
26.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й турГент1 : 1
12.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 14-й турГент1 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа B. 4-й тур2 : 3Гент
05.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й тур1 : 3Гент
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финала1 : 3Гент
25.11.2023Лига конференцийГруппа B. 3-й тур3 : 2Заря
12.11.2023Украина - Премьер-лига14-й турЗаря1 : 2
09.11.2023Лига конференцийГруппа B. 4-й турЗаря1 : 3
05.11.2023Украина - Премьер-лига13-й тур2 : 2Заря
01.11.2023Кубок Украины1/4 финала4 : 1Заря

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close