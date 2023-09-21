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АЗ Алкмар - Зриньски 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 5-й тур
АЗ Алкмар
Зриньски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Зриньски, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
ХорватияКрунослав Рендулич
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й турЗриньски4 : 3АЗ Алкмар
26.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турАЗ Алкмар3 : 0
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й тур1 : 0АЗ Алкмар
09.11.2023Лига конференцийГруппа E. 4-й тур2 : 1АЗ Алкмар
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур1 : 1АЗ Алкмар
26.10.2023Лига конференцийГруппа E. 3-й турАЗ Алкмар1 : 4
26.11.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига15-й тур1 : 5Зриньски
22.11.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига6-й турЗриньски3 : 1
13.11.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига14-й тур3 : 0Зриньски
09.11.2023Лига конференцийГруппа E. 4-й тур2 : 0Зриньски
05.11.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига13-й турЗриньски3 : 1

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