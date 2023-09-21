АЗ Алкмар - Зриньски 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Зриньски, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Крунослав Рендулич
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|4 : 3
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 4
|26.11.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 5
|22.11.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|13.11.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1