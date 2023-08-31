Балкани - Виктория Пльзень 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - Виктория Пльзень, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
|Илир Дая
|Мирослав Коубек
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 4-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|25.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 16-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 15-й тур
|1 : 4
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 14-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 13-й тур
|0 : 1