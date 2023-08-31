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Балкани - Виктория Пльзень 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 5-й тур
Балкани
Виктория Пльзень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - Виктория Пльзень, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
АлбанияИлир Дая
ЧехияМирослав Коубек
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа C. 1-й турВиктория Пльзень1 : 0Балкани
09.11.2023Лига конференцийГруппа C. 4-й тур0 : 0Балкани
26.10.2023Лига конференцийГруппа C. 3-й турБалкани1 : 2
05.10.2023Лига конференцийГруппа C. 2-й турБалкани2 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа C. 1-й турВиктория Пльзень1 : 0Балкани
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 0Балкани
25.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 16-й тур1 : 1Виктория Пльзень
12.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 15-й турВиктория Пльзень1 : 4
09.11.2023Лига конференцийГруппа C. 4-й турВиктория Пльзень1 : 0
05.11.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 14-й тур1 : 2Виктория Пльзень
29.10.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 13-й турВиктория Пльзень0 : 1

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