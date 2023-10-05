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Айнтрахт Ф - ПАОК 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 5-й тур
Айнтрахт Ф
ПАОК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - ПАОК, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
05.10.2023Лига конференцийГруппа G. 2-й турПАОК2 : 1Айнтрахт Ф
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 2
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур2 : 2Айнтрахт Ф
09.11.2023Лига конференцийГруппа G. 4-й тур0 : 1Айнтрахт Ф
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур0 : 3Айнтрахт Ф
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала0 : 2Айнтрахт Ф
25.11.2023Греция - Суперлига12-й турПАОК5 : 0
12.11.2023Греция - Суперлига11-й турПАОК2 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа G. 4-й турПАОК2 : 2
05.11.2023Греция - Суперлига10-й тур2 : 4ПАОК
30.10.2023Греция - Суперлига9-й тур2 : 0ПАОК

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