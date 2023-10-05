Айнтрахт Ф - ПАОК 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - ПАОК, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|25.11.2023
|Греция - Суперлига
|12-й тур
|5 : 0
|12.11.2023
|Греция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Греция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 4
|30.10.2023
|Греция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 0