Бешикташ - Брюгге 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Брюгге, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
|Рыза Чалымбай
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|19.03.2015
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|12.03.2015
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|29.11.2006
|Кубок УЕФА
|Группа B. 4-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 4-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 14-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|0 : 6