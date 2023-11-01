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Бешикташ - Брюгге 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 5-й тур
Бешикташ
Брюгге

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Брюгге, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
ТурцияРыза Чалымбай
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа D. 1-й турБрюгге1 : 1Бешикташ
19.03.2015Лига Европы1/8 финала. 2-й матчБешикташ1 : 3Брюгге
12.03.2015Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБрюгге2 : 1Бешикташ
29.11.2006Кубок УЕФАГруппа B. 4-й турБешикташ2 : 1Брюгге
26.11.2023Турция - Суперлига13-й тур1 : 2Бешикташ
12.11.2023Турция - Суперлига12-й турБешикташ1 : 0
09.11.2023Лига конференцийГруппа D. 4-й турБешикташ1 : 2
05.11.2023Турция - Суперлига11-й тур3 : 2Бешикташ
30.10.2023Турция - Суперлига10-й турБешикташ2 : 0
26.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й тур0 : 1Брюгге
12.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 14-й турБрюгге0 : 0
09.11.2023Лига конференцийГруппа D. 4-й турБрюгге2 : 0
05.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й тур2 : 1Брюгге
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финала0 : 6Брюгге

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