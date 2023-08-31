КИ Клаксвик - Слован Бр 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Слован Бр, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Магне Хосет
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
|21.08.2020
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд
|3 : 0 Т
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|6 : 2