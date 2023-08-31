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КИ Клаксвик - Слован Бр 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 5-й тур
КИ Клаксвик
Слован Бр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Слован Бр, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
НорвегияМагне Хосет
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турСлован Бр2 : 1КИ Клаксвик
21.08.2020Лига чемпионов1-й квалификационный раундКИ Клаксвик3 : 0 ТСлован Бр
09.11.2023Лига конференцийГруппа A. 4-й тур2 : 0КИ Клаксвик
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турКИ Клаксвик3 : 0
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й турКИ Клаксвик0 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турСлован Бр2 : 1КИ Клаксвик
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1КИ Клаксвик
09.11.2023Лига конференцийГруппа A. 4-й турСлован Бр1 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й тур2 : 1Слован Бр
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й тур0 : 1Слован Бр
21.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турСлован Бр2 : 1КИ Клаксвик
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч6 : 2Слован Бр

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