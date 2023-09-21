Астон Вилла - Легия 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Легия, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Коста Руньяич
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Польша - Экстракласса
|13-й тур
|1 : 3