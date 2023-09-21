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Астон Вилла - Легия 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 5-й тур
Астон Вилла
Легия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Легия, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й турЛегия3 : 2Астон Вилла
26.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 2Астон Вилла
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турАстон Вилла3 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа E. 4-й турАстон Вилла2 : 1
05.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур2 : 0Астон Вилла
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турАстон Вилла3 : 1
25.11.2023Польша - Экстракласса16-й турЛегия2 : 2
12.11.2023Польша - Экстракласса15-й турЛегия0 : 0
09.11.2023Лига конференцийГруппа E. 4-й турЛегия2 : 0
05.11.2023Польша - Экстракласса14-й тур0 : 1Легия
29.10.2023Польша - Экстракласса13-й турЛегия1 : 3

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