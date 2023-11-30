ХИК - Абердин 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Абердин, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
|Тони Коркеакуннас
|Барри Робсон
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0
|21.10.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|3 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 14-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|6 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 1
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|2 : 4