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ХИК - Абердин 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 5-й тур
ХИК
Абердин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Абердин, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
ФинляндияТони Коркеакуннас
ШотландияБарри Робсон
История личных встреч
05.10.2023Лига конференцийГруппа G. 2-й турАбердин1 : 1ХИК
09.11.2023Лига конференцийГруппа G. 4-й турХИК0 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й тур6 : 0ХИК
21.10.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 5-й турХИК1 : 2
08.10.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 4-й тур3 : 2ХИК
05.10.2023Лига конференцийГруппа G. 2-й турАбердин1 : 1ХИК
26.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 14-й турАбердин1 : 1
12.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 13-й тур6 : 0Абердин
09.11.2023Лига конференцийГруппа G. 4-й тур2 : 2Абердин
04.11.2023Шотландия - Кубок лиги1/2 финала0 : 1Абердин
01.11.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 11-й тур2 : 4Абердин

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