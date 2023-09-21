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Норшелланн - Фенербахче 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Норшелланн
Фенербахче

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Фенербахче, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Фенербахче
Стамбул, Турция
25ФинляндияврКарлйохан Эрикссон
19ДаниязщЛукас Хею
4ДаниязщКиан Хансен
39Кот-д'ИвуарзщAdamo Nagalo
5ДаниязщМартин Фресе
29Кот-д'ИвуарпзMario Dorgeles
6ДанияпзЙеппе Тверсков
27ШвецияпзДаниэль Свенссон
14ГананпIbrahim Osman
8НорвегиянпАндреас Шельдеруп
7ДаниянпМаркус Ингвартсен
40ХорватияврДоминик Ливакович
16ТурциязщМерт Мюльдюр
3ТурциязщСамет Акайдын
24НидерландызщДжейден Остерволде
7ТурциязщФерди Кадыоглу
27ПортугалияпзМигель Крешпу да Силва
5ТурцияпзИсмаиль Юксек
17ТурцияпзИрфан Кахведжи
53ПольшапзСебастьян Шиманьски
10СербиянпДушан Тадич
9Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа H. 1-й турФенербахче3 : 1Норшелланн
26.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 16-й турНоршелланн0 : 0
12.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 15-й тур2 : 0Норшелланн
09.11.2023Лига конференцийГруппа H. 4-й турНоршелланн1 : 1
05.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 14-й турНоршелланн1 : 0
29.10.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 13-й тур2 : 1Норшелланн
26.11.2023Турция - Суперлига13-й турФенербахче2 : 1
12.11.2023Турция - Суперлига12-й тур0 : 0Фенербахче
09.11.2023Лига конференцийГруппа H. 4-й тур2 : 0Фенербахче
04.11.2023Турция - Суперлига11-й турФенербахче2 : 3
29.10.2023Турция - Суперлига10-й тур0 : 5Фенербахче

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