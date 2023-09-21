Норшелланн - Фенербахче 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фарум Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10000
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норшелланн - Фенербахче, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фарум Парк (Фарум, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Фенербахче
Стамбул, Турция
|25
|вр
|Карлйохан Эрикссон
|19
|зщ
|Лукас Хею
|4
|зщ
|Киан Хансен
|39
|зщ
|Adamo Nagalo
|5
|зщ
|Мартин Фресе
|29
|пз
|Mario Dorgeles
|6
|пз
|Йеппе Тверсков
|27
|пз
|Даниэль Свенссон
|14
|нп
|Ibrahim Osman
|8
|нп
|Андреас Шельдеруп
|7
|нп
|Маркус Ингвартсен
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|16
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|3
|зщ
|Самет Акайдын
|24
|зщ
|Джейден Остерволде
|7
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|27
|пз
|Мигель Крешпу да Силва
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|17
|пз
|Ирфан Кахведжи
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|нп
|Душан Тадич
|9
|нп
|Эдин Джеко
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|2 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 13-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 5