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Чукарички - Ференцварош 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дубочица (Лесковац, Сербия), вместимость: 8136
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 5-й тур
Чукарички
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чукарички - Ференцварош, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дубочица (Лесковац, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чукарички
Белград, Сербия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
СербияИгор Матич
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа F. 1-й турФеренцварош3 : 1Чукарички
26.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 16-й тур0 : 2Чукарички
22.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 8-й тур1 : 0Чукарички
12.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 15-й тур2 : 1Чукарички
09.11.2023Лига конференцийГруппа F. 4-й турЧукарички0 : 1
05.11.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 14-й турЧукарички0 : 2
26.11.2023Венгрия - OTP Банк Лига14-й тур1 : 1Ференцварош
12.11.2023Венгрия - OTP Банк Лига13-й турФеренцварош0 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа F. 4-й турФеренцварош1 : 1
05.11.2023Венгрия - OTP Банк Лига12-й тур2 : 1Ференцварош
29.10.2023Венгрия - OTP Банк Лига11-й турФеренцварош3 : 0

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