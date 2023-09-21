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Фиорентина - Генк 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 5-й тур
Фиорентина
Генк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Генк, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
БельгияВоутер Вранкен
БельгияВоутер Вранкен
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа F. 1-й турГенк2 : 2Фиорентина
25.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 0Фиорентина
12.11.2023Италия - Серия А12-й турФиорентина2 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа F. 4-й тур0 : 1Фиорентина
05.11.2023Италия - Серия А11-й турФиорентина0 : 1
30.10.2023Италия - Серия А10-й тур1 : 0Фиорентина
25.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й тур1 : 0Генк
12.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 14-й турГенк3 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа F. 4-й тур1 : 1Генк
04.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й тур3 : 2Генк
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финала0 : 4Генк

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