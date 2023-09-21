Фиорентина - Генк 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа F. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Генк, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Воутер Вранкен
|Воутер Вранкен
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 4-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 14-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|3 : 2
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|0 : 4