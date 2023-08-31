Спартак Тр - Лудогорец 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Лудогорец, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
|Ивайло Петев
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|0 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|27.11.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 18-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 17-й тур
|0 : 4
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 16-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 3-й тур
|0 : 2