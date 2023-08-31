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Спартак Тр - Лудогорец 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
30 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 5-й тур
Спартак Тр
Лудогорец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Тр - Лудогорец, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
СловакияМихал Гашпарик
БолгарияИвайло Петев
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа H. 1-й турЛудогорец4 : 0Спартак Тр
09.11.2023Лига конференцийГруппа H. 4-й тур1 : 1Спартак Тр
26.10.2023Лига конференцийГруппа H. 3-й турСпартак Тр0 : 2
05.10.2023Лига конференцийГруппа H. 2-й турСпартак Тр1 : 2
21.09.2023Лига конференцийГруппа H. 1-й турЛудогорец4 : 0Спартак Тр
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 2 ДВСпартак Тр
27.11.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 18-й турЛудогорец2 : 3
12.11.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 17-й тур0 : 4Лудогорец
09.11.2023Лига конференцийГруппа H. 4-й турЛудогорец2 : 0
05.11.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 16-й турЛудогорец1 : 0
02.11.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 3-й тур0 : 2Лудогорец

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