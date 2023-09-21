Будё-Глимт - Лугано 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Лугано, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Лугано
Лугано, Швейцария
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Маттиа Крочи-Торти
История личных встреч
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|29-й тур
|4 : 2
|12.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|28-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 4-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Норвегия - Элитсерия
|27-й тур
|0 : 4
|30.10.2023
|Норвегия - Элитсерия
|26-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|15-й тур
|0 : 5
|12.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|14-й тур
|0 : 3
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|13-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|12-й тур
|1 : 1