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Будё-Глимт - Лугано 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
30 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 5-й тур
Будё-Глимт
Лугано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Лугано, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Лугано
Лугано, Швейцария
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
ШвейцарияМаттиа Крочи-Торти
История личных встреч
21.09.2023Лига конференцийГруппа D. 1-й турЛугано0 : 0Будё-Глимт
26.11.2023Норвегия - Элитсерия29-й тур4 : 2Будё-Глимт
12.11.2023Норвегия - Элитсерия28-й турБудё-Глимт1 : 0
09.11.2023Лига конференцийГруппа D. 4-й тур1 : 2Будё-Глимт
05.11.2023Норвегия - Элитсерия27-й тур0 : 4Будё-Глимт
30.10.2023Норвегия - Элитсерия26-й турБудё-Глимт3 : 1
25.11.2023Швейцария - Суперлига15-й тур0 : 5Лугано
12.11.2023Швейцария - Суперлига14-й турЛугано0 : 3
09.11.2023Лига конференцийГруппа D. 4-й тур2 : 0Лугано
04.11.2023Швейцария - Суперлига13-й тур3 : 1Лугано
29.10.2023Швейцария - Суперлига12-й турЛугано1 : 1

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