Коламбус Блю Джекетс - Монреаль Канадиенс 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
30 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Перерыв
2 : 2
- 23:401:0Патрик Лайне
- 29:472:1Егор Чинахов
0'
20'
40'
60'
- 27:361:1Алекс Ньюхук
- 34:082:2Коул Кофилд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|30
|вр
|Спенсер Мартин
|27
|зщ
|Адам Боквист
|8
|зщ
|Зак Веренски
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|9
|зщ
|Иван Проворов
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|22
|зщ
|Джейк Бин
|42
|нп
|Александр Тексье
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|38
|нп
|Бун Дженнер
|29
|нп
|Патрик Лайне
|59
|нп
|Егор Чинахов
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|7
|нп
|Шон Курали
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|13
|нп
|Джонни Годро
|11
|нп
|Адам Фантилли
|34
|вр
|Джейк Аллен
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|27
|зщ
|Густав Линдстрём
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|14
|нп
|Ник Судзуки
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|71
|нп
|Джейк Эванс
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|91
|нп
|Шон Монахан
|17
|нп
|Джош Андерсон
|22
|нп
|Коул Кофилд
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|47
|Джейден Страбл
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|14.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|31.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|23
|10
|1
|3
|1
|3
|5
|74-57
|32
|69.6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|20
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|67-50
|31
|77.5
|3
|Бостон Брюинз
|21
|12
|1
|1
|0
|3
|4
|71-55
|31
|73.8
|4
|Ванкувер Кэнакс
|23
|14
|1
|0
|0
|1
|7
|91-57
|31
|67.4
|5
|Колорадо Эвеланш
|21
|14
|0
|1
|0
|0
|6
|80-59
|30
|71.4
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|19
|13
|0
|0
|2
|1
|3
|76-47
|29
|76.3
|7
|Даллас Старз
|20
|10
|2
|1
|1
|1
|5
|68-57
|28
|70.0
|8
|Флорида Пантерз
|22
|11
|2
|0
|1
|1
|7
|64-57
|28
|63.6
|9
|Виннипег Джетс
|21
|10
|2
|0
|1
|1
|7
|71-61
|26
|61.9
|10
|Каролина Харрикейнз
|21
|9
|3
|1
|0
|0
|8
|71-68
|26
|61.9
|11
|Детройт Ред Уингз
|20
|10
|1
|0
|0
|3
|6
|74-60
|25
|62.5
|12
|Торонто Мэйпл Лифс
|20
|5
|3
|3
|1
|2
|6
|69-67
|25
|62.5
|13
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|23
|9
|1
|0
|0
|5
|8
|80-81
|25
|54.3
|14
|Сент-Луис Блюз
|21
|10
|0
|1
|1
|0
|9
|61-65
|23
|54.8
|15
|Филадельфия Флайерз
|22
|9
|1
|1
|0
|1
|10
|65-62
|23
|52.3
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|18
|7
|1
|2
|0
|2
|6
|44-50
|22
|61.1
|17
|Нэшвилл Предаторз
|21
|9
|2
|0
|0
|0
|10
|70-66
|22
|52.4
|18
|Аризона Койотс
|21
|8
|0
|2
|0
|2
|9
|68-64
|22
|52.4
|19
|Нью-Йорк Айлендерс
|21
|7
|0
|1
|2
|4
|7
|56-67
|22
|52.4
|20
|Баффало Сэйбрз
|22
|9
|1
|0
|0
|2
|10
|64-71
|22
|50.0
|21
|Нью-Джерси Дэвилз
|20
|9
|1
|0
|1
|0
|9
|72-74
|21
|52.5
|22
|Питтсбург Пингвинз
|21
|9
|1
|0
|0
|1
|10
|65-55
|21
|50.0
|23
|Калгари Флэймз
|22
|7
|2
|0
|3
|0
|10
|64-75
|21
|47.7
|24
|Сиэтл Кракен
|23
|5
|2
|1
|2
|3
|10
|65-82
|21
|45.7
|25
|Монреаль Канадиенс
|21
|3
|4
|2
|2
|0
|10
|59-75
|20
|47.6
|26
|Анахайм Дакс
|22
|6
|3
|0
|0
|0
|13
|59-76
|18
|40.9
|27
|Коламбус Блю Джекетс
|23
|6
|1
|0
|1
|3
|12
|67-79
|18
|39.1
|28
|Эдмонтон Ойлерз
|21
|6
|1
|1
|0
|1
|12
|71-78
|17
|40.5
|29
|Оттава Сенаторз
|17
|6
|1
|1
|0
|0
|9
|60-59
|16
|47.1
|30
|Миннесота Уайлд
|20
|5
|0
|1
|2
|2
|10
|60-78
|16
|40.0
|31
|Чикаго Блэкхоукс
|20
|5
|2
|0
|0
|0
|13
|53-73
|14
|35.0
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|22
|5
|0
|0
|2
|0
|15
|36-90
|12
|27.3
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|20
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|67-50
|31
|77.5
|2
|Бостон Брюинз
|21
|12
|1
|1
|0
|3
|4
|71-55
|31
|73.8
|3
|Флорида Пантерз
|22
|11
|2
|0
|1
|1
|7
|64-57
|28
|63.6
|4
|Каролина Харрикейнз
|21
|9
|3
|1
|0
|0
|8
|71-68
|26
|61.9
|5
|Детройт Ред Уингз
|20
|10
|1
|0
|0
|3
|6
|74-60
|25
|62.5
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|20
|5
|3
|3
|1
|2
|6
|69-67
|25
|62.5
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|23
|9
|1
|0
|0
|5
|8
|80-81
|25
|54.3
|8
|Филадельфия Флайерз
|22
|9
|1
|1
|0
|1
|10
|65-62
|23
|52.3
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|18
|7
|1
|2
|0
|2
|6
|44-50
|22
|61.1
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|21
|7
|0
|1
|2
|4
|7
|56-67
|22
|52.4
|11
|Баффало Сэйбрз
|22
|9
|1
|0
|0
|2
|10
|64-71
|22
|50.0
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|20
|9
|1
|0
|1
|0
|9
|72-74
|21
|52.5
|13
|Питтсбург Пингвинз
|21
|9
|1
|0
|0
|1
|10
|65-55
|21
|50.0
|14
|Монреаль Канадиенс
|21
|3
|4
|2
|2
|0
|10
|59-75
|20
|47.6
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|23
|6
|1
|0
|1
|3
|12
|67-79
|18
|39.1
|16
|Оттава Сенаторз
|17
|6
|1
|1
|0
|0
|9
|60-59
|16
|47.1
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|23
|10
|1
|3
|1
|3
|5
|74-57
|32
|69.6
|2
|Ванкувер Кэнакс
|23
|14
|1
|0
|0
|1
|7
|91-57
|31
|67.4
|3
|Колорадо Эвеланш
|21
|14
|0
|1
|0
|0
|6
|80-59
|30
|71.4
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|19
|13
|0
|0
|2
|1
|3
|76-47
|29
|76.3
|5
|Даллас Старз
|20
|10
|2
|1
|1
|1
|5
|68-57
|28
|70.0
|6
|Виннипег Джетс
|21
|10
|2
|0
|1
|1
|7
|71-61
|26
|61.9
|7
|Сент-Луис Блюз
|21
|10
|0
|1
|1
|0
|9
|61-65
|23
|54.8
|8
|Нэшвилл Предаторз
|21
|9
|2
|0
|0
|0
|10
|70-66
|22
|52.4
|9
|Аризона Койотс
|21
|8
|0
|2
|0
|2
|9
|68-64
|22
|52.4
|10
|Калгари Флэймз
|22
|7
|2
|0
|3
|0
|10
|64-75
|21
|47.7
|11
|Сиэтл Кракен
|23
|5
|2
|1
|2
|3
|10
|65-82
|21
|45.7
|12
|Анахайм Дакс
|22
|6
|3
|0
|0
|0
|13
|59-76
|18
|40.9
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|21
|6
|1
|1
|0
|1
|12
|71-78
|17
|40.5
|14
|Миннесота Уайлд
|20
|5
|0
|1
|2
|2
|10
|60-78
|16
|40.0
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|20
|5
|2
|0
|0
|0
|13
|53-73
|14
|35.0
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|22
|5
|0
|0
|2
|0
|15
|36-90
|12
|27.3
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|20
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|67-50
|31
|77.5
|2
|Каролина Харрикейнз
|21
|9
|3
|1
|0
|0
|8
|71-68
|26
|61.9
|3
|Филадельфия Флайерз
|22
|9
|1
|1
|0
|1
|10
|65-62
|23
|52.3
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|18
|7
|1
|2
|0
|2
|6
|44-50
|22
|61.1
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|21
|7
|0
|1
|2
|4
|7
|56-67
|22
|52.4
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|20
|9
|1
|0
|1
|0
|9
|72-74
|21
|52.5
|7
|Питтсбург Пингвинз
|21
|9
|1
|0
|0
|1
|10
|65-55
|21
|50.0
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|23
|6
|1
|0
|1
|3
|12
|67-79
|18
|39.1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|21
|12
|1
|1
|0
|3
|4
|71-55
|31
|73.8
|2
|Флорида Пантерз
|22
|11
|2
|0
|1
|1
|7
|64-57
|28
|63.6
|3
|Детройт Ред Уингз
|20
|10
|1
|0
|0
|3
|6
|74-60
|25
|62.5
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|20
|5
|3
|3
|1
|2
|6
|69-67
|25
|62.5
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|23
|9
|1
|0
|0
|5
|8
|80-81
|25
|54.3
|6
|Баффало Сэйбрз
|22
|9
|1
|0
|0
|2
|10
|64-71
|22
|50.0
|7
|Монреаль Канадиенс
|21
|3
|4
|2
|2
|0
|10
|59-75
|20
|47.6
|8
|Оттава Сенаторз
|17
|6
|1
|1
|0
|0
|9
|60-59
|16
|47.1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|21
|14
|0
|1
|0
|0
|6
|80-59
|30
|71.4
|2
|Даллас Старз
|20
|10
|2
|1
|1
|1
|5
|68-57
|28
|70.0
|3
|Виннипег Джетс
|21
|10
|2
|0
|1
|1
|7
|71-61
|26
|61.9
|4
|Сент-Луис Блюз
|21
|10
|0
|1
|1
|0
|9
|61-65
|23
|54.8
|5
|Нэшвилл Предаторз
|21
|9
|2
|0
|0
|0
|10
|70-66
|22
|52.4
|6
|Аризона Койотс
|21
|8
|0
|2
|0
|2
|9
|68-64
|22
|52.4
|7
|Миннесота Уайлд
|20
|5
|0
|1
|2
|2
|10
|60-78
|16
|40.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|20
|5
|2
|0
|0
|0
|13
|53-73
|14
|35.0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|23
|10
|1
|3
|1
|3
|5
|74-57
|32
|69.6
|2
|Ванкувер Кэнакс
|23
|14
|1
|0
|0
|1
|7
|91-57
|31
|67.4
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|19
|13
|0
|0
|2
|1
|3
|76-47
|29
|76.3
|4
|Калгари Флэймз
|22
|7
|2
|0
|3
|0
|10
|64-75
|21
|47.7
|5
|Сиэтл Кракен
|23
|5
|2
|1
|2
|3
|10
|65-82
|21
|45.7
|6
|Анахайм Дакс
|22
|6
|3
|0
|0
|0
|13
|59-76
|18
|40.9
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|21
|6
|1
|1
|0
|1
|12
|71-78
|17
|40.5
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|22
|5
|0
|0
|2
|0
|15
|36-90
|12
|27.3