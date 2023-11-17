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Коламбус Блю Джекетс - Монреаль Канадиенс 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
30 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Коламбус Блю Джекетс
Перерыв
2 : 2
Монреаль Канадиенс

  • 23:40
    1:0
    Патрик Лайне
  • 29:47
    2:1
    Егор Чинахов
0'
20'
40'
60'
  • 27:36
    1:1
    Алекс Ньюхук
  • 34:08
    2:2
    Коул Кофилд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Монреаль Канадиенс
Монреаль
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
30КанадаврСпенсер Мартин
27ШвециязщАдам Боквист
8СШАзщЗак Веренски
55ЧехиязщДавид Иржичек
9РоссиязщИван Проворов
44КанадазщЭрик Гудбрансон
22КанадазщДжейк Бин
42ФранциянпАлександр Тексье
86РоссиянпКирилл Марченко
38КанаданпБун Дженнер
29ФинляндиянпПатрик Лайне
59РоссиянпЕгор Чинахов
4КанаданпКоул Силлинджер
10РоссиянпДмитрий Воронков
17КанаданпДжастин Дэнфорт
7СШАнпШон Курали
50СШАнпЭрик Робинсон
13СШАнпДжонни Годро
11КанаданпАдам Фантилли
34КанадаврДжейк Аллен
35КанадаврСэм Монтембо
52КанадазщДжастин Бэррон
8КанадазщМайк Мэтисон
21КанадазщКейден Гуле
27ШвециязщГустав Линдстрём
26КанадазщДжонатан Ковачевич
70КанаданпТаннер Пирсон
11КанаданпБрендан Галлахер
14КанаданпНик Судзуки
15КанаданпАлекс Ньюхук
71КанаданпДжейк Эванс
56ФинляндиянпЕссе Юлёнен
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
91КанаданпШон Монахан
17КанаданпДжош Андерсон
22СШАнпКоул Кофилд
28СШАнпКристиан Дворак
20СловакиянпЮрай Слафковски
47СШАДжейден Страбл
Главные тренеры
КанадаПаскаль Венсан
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс8 : 2Коламбус Блю Джекетс
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 3Монреаль Канадиенс
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 4Монреаль Канадиенс
14.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 1Монреаль Канадиенс
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Коламбус Блю Джекетс
31.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 6Коламбус Блю Джекетс
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4Коламбус Блю Джекетс
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Монреаль Канадиенс
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 БКоламбус Блю Джекетс
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Коламбус Блю Джекетс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Коламбус Блю Джекетс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс7 : 3
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Коламбус Блю Джекетс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Монреаль Канадиенс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БМонреаль Канадиенс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Монреаль Канадиенс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Монреаль Канадиенс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 6
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс23 10 1 3 1 3 5 74-57 32 69.6
2 Нью-Йорк Рейнджерс20 12 2 1 1 0 4 67-50 31 77.5
3 Бостон Брюинз21 12 1 1 0 3 4 71-55 31 73.8
4 Ванкувер Кэнакс23 14 1 0 0 1 7 91-57 31 67.4
5 Колорадо Эвеланш21 14 0 1 0 0 6 80-59 30 71.4
6 Лос-Анджелес Кингз19 13 0 0 2 1 3 76-47 29 76.3
7 Даллас Старз20 10 2 1 1 1 5 68-57 28 70.0
8 Флорида Пантерз22 11 2 0 1 1 7 64-57 28 63.6
9 Виннипег Джетс21 10 2 0 1 1 7 71-61 26 61.9
10 Каролина Харрикейнз21 9 3 1 0 0 8 71-68 26 61.9
11 Детройт Ред Уингз20 10 1 0 0 3 6 74-60 25 62.5
12 Торонто Мэйпл Лифс20 5 3 3 1 2 6 69-67 25 62.5
13 Тампа-Бэй Лайтнинг23 9 1 0 0 5 8 80-81 25 54.3
14 Сент-Луис Блюз21 10 0 1 1 0 9 61-65 23 54.8
15 Филадельфия Флайерз22 9 1 1 0 1 10 65-62 23 52.3
16 Вашингтон Кэпиталз18 7 1 2 0 2 6 44-50 22 61.1
17 Нэшвилл Предаторз21 9 2 0 0 0 10 70-66 22 52.4
18 Аризона Койотс21 8 0 2 0 2 9 68-64 22 52.4
19 Нью-Йорк Айлендерс21 7 0 1 2 4 7 56-67 22 52.4
20 Баффало Сэйбрз22 9 1 0 0 2 10 64-71 22 50.0
21 Нью-Джерси Дэвилз20 9 1 0 1 0 9 72-74 21 52.5
22 Питтсбург Пингвинз21 9 1 0 0 1 10 65-55 21 50.0
23 Калгари Флэймз22 7 2 0 3 0 10 64-75 21 47.7
24 Сиэтл Кракен23 5 2 1 2 3 10 65-82 21 45.7
25 Монреаль Канадиенс21 3 4 2 2 0 10 59-75 20 47.6
26 Анахайм Дакс22 6 3 0 0 0 13 59-76 18 40.9
27 Коламбус Блю Джекетс23 6 1 0 1 3 12 67-79 18 39.1
28 Эдмонтон Ойлерз21 6 1 1 0 1 12 71-78 17 40.5
29 Оттава Сенаторз17 6 1 1 0 0 9 60-59 16 47.1
30 Миннесота Уайлд20 5 0 1 2 2 10 60-78 16 40.0
31 Чикаго Блэкхоукс20 5 2 0 0 0 13 53-73 14 35.0
32 Сан-Хосе Шаркс22 5 0 0 2 0 15 36-90 12 27.3
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс20 12 2 1 1 0 4 67-50 31 77.5
2 Бостон Брюинз21 12 1 1 0 3 4 71-55 31 73.8
3 Флорида Пантерз22 11 2 0 1 1 7 64-57 28 63.6
4 Каролина Харрикейнз21 9 3 1 0 0 8 71-68 26 61.9
5 Детройт Ред Уингз20 10 1 0 0 3 6 74-60 25 62.5
6 Торонто Мэйпл Лифс20 5 3 3 1 2 6 69-67 25 62.5
7 Тампа-Бэй Лайтнинг23 9 1 0 0 5 8 80-81 25 54.3
8 Филадельфия Флайерз22 9 1 1 0 1 10 65-62 23 52.3
9 Вашингтон Кэпиталз18 7 1 2 0 2 6 44-50 22 61.1
10 Нью-Йорк Айлендерс21 7 0 1 2 4 7 56-67 22 52.4
11 Баффало Сэйбрз22 9 1 0 0 2 10 64-71 22 50.0
12 Нью-Джерси Дэвилз20 9 1 0 1 0 9 72-74 21 52.5
13 Питтсбург Пингвинз21 9 1 0 0 1 10 65-55 21 50.0
14 Монреаль Канадиенс21 3 4 2 2 0 10 59-75 20 47.6
15 Коламбус Блю Джекетс23 6 1 0 1 3 12 67-79 18 39.1
16 Оттава Сенаторз17 6 1 1 0 0 9 60-59 16 47.1
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс23 10 1 3 1 3 5 74-57 32 69.6
2 Ванкувер Кэнакс23 14 1 0 0 1 7 91-57 31 67.4
3 Колорадо Эвеланш21 14 0 1 0 0 6 80-59 30 71.4
4 Лос-Анджелес Кингз19 13 0 0 2 1 3 76-47 29 76.3
5 Даллас Старз20 10 2 1 1 1 5 68-57 28 70.0
6 Виннипег Джетс21 10 2 0 1 1 7 71-61 26 61.9
7 Сент-Луис Блюз21 10 0 1 1 0 9 61-65 23 54.8
8 Нэшвилл Предаторз21 9 2 0 0 0 10 70-66 22 52.4
9 Аризона Койотс21 8 0 2 0 2 9 68-64 22 52.4
10 Калгари Флэймз22 7 2 0 3 0 10 64-75 21 47.7
11 Сиэтл Кракен23 5 2 1 2 3 10 65-82 21 45.7
12 Анахайм Дакс22 6 3 0 0 0 13 59-76 18 40.9
13 Эдмонтон Ойлерз21 6 1 1 0 1 12 71-78 17 40.5
14 Миннесота Уайлд20 5 0 1 2 2 10 60-78 16 40.0
15 Чикаго Блэкхоукс20 5 2 0 0 0 13 53-73 14 35.0
16 Сан-Хосе Шаркс22 5 0 0 2 0 15 36-90 12 27.3
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс20 12 2 1 1 0 4 67-50 31 77.5
2 Каролина Харрикейнз21 9 3 1 0 0 8 71-68 26 61.9
3 Филадельфия Флайерз22 9 1 1 0 1 10 65-62 23 52.3
4 Вашингтон Кэпиталз18 7 1 2 0 2 6 44-50 22 61.1
5 Нью-Йорк Айлендерс21 7 0 1 2 4 7 56-67 22 52.4
6 Нью-Джерси Дэвилз20 9 1 0 1 0 9 72-74 21 52.5
7 Питтсбург Пингвинз21 9 1 0 0 1 10 65-55 21 50.0
8 Коламбус Блю Джекетс23 6 1 0 1 3 12 67-79 18 39.1
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз21 12 1 1 0 3 4 71-55 31 73.8
2 Флорида Пантерз22 11 2 0 1 1 7 64-57 28 63.6
3 Детройт Ред Уингз20 10 1 0 0 3 6 74-60 25 62.5
4 Торонто Мэйпл Лифс20 5 3 3 1 2 6 69-67 25 62.5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг23 9 1 0 0 5 8 80-81 25 54.3
6 Баффало Сэйбрз22 9 1 0 0 2 10 64-71 22 50.0
7 Монреаль Канадиенс21 3 4 2 2 0 10 59-75 20 47.6
8 Оттава Сенаторз17 6 1 1 0 0 9 60-59 16 47.1
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш21 14 0 1 0 0 6 80-59 30 71.4
2 Даллас Старз20 10 2 1 1 1 5 68-57 28 70.0
3 Виннипег Джетс21 10 2 0 1 1 7 71-61 26 61.9
4 Сент-Луис Блюз21 10 0 1 1 0 9 61-65 23 54.8
5 Нэшвилл Предаторз21 9 2 0 0 0 10 70-66 22 52.4
6 Аризона Койотс21 8 0 2 0 2 9 68-64 22 52.4
7 Миннесота Уайлд20 5 0 1 2 2 10 60-78 16 40.0
8 Чикаго Блэкхоукс20 5 2 0 0 0 13 53-73 14 35.0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс23 10 1 3 1 3 5 74-57 32 69.6
2 Ванкувер Кэнакс23 14 1 0 0 1 7 91-57 31 67.4
3 Лос-Анджелес Кингз19 13 0 0 2 1 3 76-47 29 76.3
4 Калгари Флэймз22 7 2 0 3 0 10 64-75 21 47.7
5 Сиэтл Кракен23 5 2 1 2 3 10 65-82 21 45.7
6 Анахайм Дакс22 6 3 0 0 0 13 59-76 18 40.9
7 Эдмонтон Ойлерз21 6 1 1 0 1 12 71-78 17 40.5
8 Сан-Хосе Шаркс22 5 0 0 2 0 15 36-90 12 27.3

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