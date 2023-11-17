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Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
30 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
2-й период, 23'
0 : 0
Детройт Ред Уингз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Нью-Йорк
      Детройт Ред Уингз
      Детройт
      32СШАврДжонатан Куик
      31РоссияврИгорь Шестёркин
      23СШАзщАдам Фокс
      56ШвециязщЭрик Густафссон
      4КанадазщБрэйден Шнайдер
      79СШАзщК'Андре Миллер
      8СШАзщДжейкоб Труба
      55СШАзщРайан Линдгрен
      10РоссиянпАртемий Панарин
      26СШАнпДжимми Веси
      21КанаданпБаркли Гудроу
      71СШАнпТайлер Питлик
      50КанаданпУилл Кайлли
      12СШАнпНик Бонино
      22СШАнпДжонни Бродзински
      16СШАнпВинсент Трочек
      13КанаданпАлекси Лафреньер
      20СШАнпКрис Крайдер
      93ШвециянпМика Зибанеджад
      17СШАнпБлейк Уилер
      35ФинляндияврВилле Хуссо
      47КанадаврДжеймс Раймер
      96КанадазщДжейк Уолман
      2ФинляндиязщОлли Мяяття
      41СШАзщШейн Гостисбер
      8КанадазщБен Шьяро
      53ГерманиязщМориц Зайдер
      3СШАзщДжастин Холл
      48ШвециянпЙонатан Берггрен
      17НидерландынпДаниэль Спронг
      36СШАнпКристиан Фишер
      24РоссиянпКлим Костин
      27КанаданпМайкл Расмуссен
      90КанаданпДжо Велено
      57КанаданпДэвид Перрон
      18СШАнпЭндрю Копп
      14КанаданпРобби Фаббри
      93СШАнпАлекс Дебринкэт
      37СШАнпДжей Ти Комфер
      23ШвециянпЛукас Рэймонд
      Главные тренеры
      СШАПитер Лавиолетт
      СШАДерек Лалонд
      История личных встреч
      08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Детройт Ред Уингз
      24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
      11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 8Нью-Йорк Рейнджерс
      07.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
      16.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0Детройт Ред Уингз
      31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
      18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 БДетройт Ред Уингз
      02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
      01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Детройт Ред Уингз
      07.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Детройт Ред Уингз
      28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 5
      25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4
      24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
      23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
      21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
      26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1
      24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Детройт Ред Уингз
      23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0
      17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3
      16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
      Турнирная таблица
      НХЛ
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Вегас Голден Найтс23 10 1 3 1 3 5 74-57 32 69.6
      2 Нью-Йорк Рейнджерс20 12 2 1 1 0 4 67-50 31 77.5
      3 Бостон Брюинз21 12 1 1 0 3 4 71-55 31 73.8
      4 Ванкувер Кэнакс23 14 1 0 0 1 7 91-57 31 67.4
      5 Колорадо Эвеланш21 14 0 1 0 0 6 80-59 30 71.4
      6 Лос-Анджелес Кингз19 13 0 0 2 1 3 76-47 29 76.3
      7 Даллас Старз20 10 2 1 1 1 5 68-57 28 70.0
      8 Флорида Пантерз22 11 2 0 1 1 7 64-57 28 63.6
      9 Виннипег Джетс21 10 2 0 1 1 7 71-61 26 61.9
      10 Каролина Харрикейнз21 9 3 1 0 0 8 71-68 26 61.9
      11 Детройт Ред Уингз20 10 1 0 0 3 6 74-60 25 62.5
      12 Торонто Мэйпл Лифс20 5 3 3 1 2 6 69-67 25 62.5
      13 Тампа-Бэй Лайтнинг23 9 1 0 0 5 8 80-81 25 54.3
      14 Сент-Луис Блюз21 10 0 1 1 0 9 61-65 23 54.8
      15 Филадельфия Флайерз22 9 1 1 0 1 10 65-62 23 52.3
      16 Вашингтон Кэпиталз18 7 1 2 0 2 6 44-50 22 61.1
      17 Нэшвилл Предаторз21 9 2 0 0 0 10 70-66 22 52.4
      18 Аризона Койотс21 8 0 2 0 2 9 68-64 22 52.4
      19 Нью-Йорк Айлендерс21 7 0 1 2 4 7 56-67 22 52.4
      20 Баффало Сэйбрз22 9 1 0 0 2 10 64-71 22 50.0
      21 Нью-Джерси Дэвилз20 9 1 0 1 0 9 72-74 21 52.5
      22 Питтсбург Пингвинз21 9 1 0 0 1 10 65-55 21 50.0
      23 Калгари Флэймз22 7 2 0 3 0 10 64-75 21 47.7
      24 Сиэтл Кракен23 5 2 1 2 3 10 65-82 21 45.7
      25 Монреаль Канадиенс21 3 4 2 2 0 10 59-75 20 47.6
      26 Анахайм Дакс22 6 3 0 0 0 13 59-76 18 40.9
      27 Коламбус Блю Джекетс23 6 1 0 1 3 12 67-79 18 39.1
      28 Эдмонтон Ойлерз21 6 1 1 0 1 12 71-78 17 40.5
      29 Оттава Сенаторз17 6 1 1 0 0 9 60-59 16 47.1
      30 Миннесота Уайлд20 5 0 1 2 2 10 60-78 16 40.0
      31 Чикаго Блэкхоукс20 5 2 0 0 0 13 53-73 14 35.0
      32 Сан-Хосе Шаркс22 5 0 0 2 0 15 36-90 12 27.3
      Восточная Конференция
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Нью-Йорк Рейнджерс20 12 2 1 1 0 4 67-50 31 77.5
      2 Бостон Брюинз21 12 1 1 0 3 4 71-55 31 73.8
      3 Флорида Пантерз22 11 2 0 1 1 7 64-57 28 63.6
      4 Каролина Харрикейнз21 9 3 1 0 0 8 71-68 26 61.9
      5 Детройт Ред Уингз20 10 1 0 0 3 6 74-60 25 62.5
      6 Торонто Мэйпл Лифс20 5 3 3 1 2 6 69-67 25 62.5
      7 Тампа-Бэй Лайтнинг23 9 1 0 0 5 8 80-81 25 54.3
      8 Филадельфия Флайерз22 9 1 1 0 1 10 65-62 23 52.3
      9 Вашингтон Кэпиталз18 7 1 2 0 2 6 44-50 22 61.1
      10 Нью-Йорк Айлендерс21 7 0 1 2 4 7 56-67 22 52.4
      11 Баффало Сэйбрз22 9 1 0 0 2 10 64-71 22 50.0
      12 Нью-Джерси Дэвилз20 9 1 0 1 0 9 72-74 21 52.5
      13 Питтсбург Пингвинз21 9 1 0 0 1 10 65-55 21 50.0
      14 Монреаль Канадиенс21 3 4 2 2 0 10 59-75 20 47.6
      15 Коламбус Блю Джекетс23 6 1 0 1 3 12 67-79 18 39.1
      16 Оттава Сенаторз17 6 1 1 0 0 9 60-59 16 47.1
      Западная Конференция
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Вегас Голден Найтс23 10 1 3 1 3 5 74-57 32 69.6
      2 Ванкувер Кэнакс23 14 1 0 0 1 7 91-57 31 67.4
      3 Колорадо Эвеланш21 14 0 1 0 0 6 80-59 30 71.4
      4 Лос-Анджелес Кингз19 13 0 0 2 1 3 76-47 29 76.3
      5 Даллас Старз20 10 2 1 1 1 5 68-57 28 70.0
      6 Виннипег Джетс21 10 2 0 1 1 7 71-61 26 61.9
      7 Сент-Луис Блюз21 10 0 1 1 0 9 61-65 23 54.8
      8 Нэшвилл Предаторз21 9 2 0 0 0 10 70-66 22 52.4
      9 Аризона Койотс21 8 0 2 0 2 9 68-64 22 52.4
      10 Калгари Флэймз22 7 2 0 3 0 10 64-75 21 47.7
      11 Сиэтл Кракен23 5 2 1 2 3 10 65-82 21 45.7
      12 Анахайм Дакс22 6 3 0 0 0 13 59-76 18 40.9
      13 Эдмонтон Ойлерз21 6 1 1 0 1 12 71-78 17 40.5
      14 Миннесота Уайлд20 5 0 1 2 2 10 60-78 16 40.0
      15 Чикаго Блэкхоукс20 5 2 0 0 0 13 53-73 14 35.0
      16 Сан-Хосе Шаркс22 5 0 0 2 0 15 36-90 12 27.3
      Столичный дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Нью-Йорк Рейнджерс20 12 2 1 1 0 4 67-50 31 77.5
      2 Каролина Харрикейнз21 9 3 1 0 0 8 71-68 26 61.9
      3 Филадельфия Флайерз22 9 1 1 0 1 10 65-62 23 52.3
      4 Вашингтон Кэпиталз18 7 1 2 0 2 6 44-50 22 61.1
      5 Нью-Йорк Айлендерс21 7 0 1 2 4 7 56-67 22 52.4
      6 Нью-Джерси Дэвилз20 9 1 0 1 0 9 72-74 21 52.5
      7 Питтсбург Пингвинз21 9 1 0 0 1 10 65-55 21 50.0
      8 Коламбус Блю Джекетс23 6 1 0 1 3 12 67-79 18 39.1
      Атлантический дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Бостон Брюинз21 12 1 1 0 3 4 71-55 31 73.8
      2 Флорида Пантерз22 11 2 0 1 1 7 64-57 28 63.6
      3 Детройт Ред Уингз20 10 1 0 0 3 6 74-60 25 62.5
      4 Торонто Мэйпл Лифс20 5 3 3 1 2 6 69-67 25 62.5
      5 Тампа-Бэй Лайтнинг23 9 1 0 0 5 8 80-81 25 54.3
      6 Баффало Сэйбрз22 9 1 0 0 2 10 64-71 22 50.0
      7 Монреаль Канадиенс21 3 4 2 2 0 10 59-75 20 47.6
      8 Оттава Сенаторз17 6 1 1 0 0 9 60-59 16 47.1
      Центральный дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Колорадо Эвеланш21 14 0 1 0 0 6 80-59 30 71.4
      2 Даллас Старз20 10 2 1 1 1 5 68-57 28 70.0
      3 Виннипег Джетс21 10 2 0 1 1 7 71-61 26 61.9
      4 Сент-Луис Блюз21 10 0 1 1 0 9 61-65 23 54.8
      5 Нэшвилл Предаторз21 9 2 0 0 0 10 70-66 22 52.4
      6 Аризона Койотс21 8 0 2 0 2 9 68-64 22 52.4
      7 Миннесота Уайлд20 5 0 1 2 2 10 60-78 16 40.0
      8 Чикаго Блэкхоукс20 5 2 0 0 0 13 53-73 14 35.0
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
      1 Вегас Голден Найтс23 10 1 3 1 3 5 74-57 32 69.6
      2 Ванкувер Кэнакс23 14 1 0 0 1 7 91-57 31 67.4
      3 Лос-Анджелес Кингз19 13 0 0 2 1 3 76-47 29 76.3
      4 Калгари Флэймз22 7 2 0 3 0 10 64-75 21 47.7
      5 Сиэтл Кракен23 5 2 1 2 3 10 65-82 21 45.7
      6 Анахайм Дакс22 6 3 0 0 0 13 59-76 18 40.9
      7 Эдмонтон Ойлерз21 6 1 1 0 1 12 71-78 17 40.5
      8 Сан-Хосе Шаркс22 5 0 0 2 0 15 36-90 12 27.3

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