Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
30 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);
2-й период, 23'
0 : 0
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Детройт Ред Уингз
Детройт
|32
|вр
|Джонатан Куик
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|23
|зщ
|Адам Фокс
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|10
|нп
|Артемий Панарин
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|12
|нп
|Ник Бонино
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|16
|нп
|Винсент Трочек
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|17
|нп
|Блейк Уилер
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|3
|зщ
|Джастин Холл
|48
|нп
|Йонатан Берггрен
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|24
|нп
|Клим Костин
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|90
|нп
|Джо Велено
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|18
|нп
|Эндрю Копп
|14
|нп
|Робби Фаббри
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|07.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|16.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|23
|10
|1
|3
|1
|3
|5
|74-57
|32
|69.6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|20
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|67-50
|31
|77.5
|3
|Бостон Брюинз
|21
|12
|1
|1
|0
|3
|4
|71-55
|31
|73.8
|4
|Ванкувер Кэнакс
|23
|14
|1
|0
|0
|1
|7
|91-57
|31
|67.4
|5
|Колорадо Эвеланш
|21
|14
|0
|1
|0
|0
|6
|80-59
|30
|71.4
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|19
|13
|0
|0
|2
|1
|3
|76-47
|29
|76.3
|7
|Даллас Старз
|20
|10
|2
|1
|1
|1
|5
|68-57
|28
|70.0
|8
|Флорида Пантерз
|22
|11
|2
|0
|1
|1
|7
|64-57
|28
|63.6
|9
|Виннипег Джетс
|21
|10
|2
|0
|1
|1
|7
|71-61
|26
|61.9
|10
|Каролина Харрикейнз
|21
|9
|3
|1
|0
|0
|8
|71-68
|26
|61.9
|11
|Детройт Ред Уингз
|20
|10
|1
|0
|0
|3
|6
|74-60
|25
|62.5
|12
|Торонто Мэйпл Лифс
|20
|5
|3
|3
|1
|2
|6
|69-67
|25
|62.5
|13
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|23
|9
|1
|0
|0
|5
|8
|80-81
|25
|54.3
|14
|Сент-Луис Блюз
|21
|10
|0
|1
|1
|0
|9
|61-65
|23
|54.8
|15
|Филадельфия Флайерз
|22
|9
|1
|1
|0
|1
|10
|65-62
|23
|52.3
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|18
|7
|1
|2
|0
|2
|6
|44-50
|22
|61.1
|17
|Нэшвилл Предаторз
|21
|9
|2
|0
|0
|0
|10
|70-66
|22
|52.4
|18
|Аризона Койотс
|21
|8
|0
|2
|0
|2
|9
|68-64
|22
|52.4
|19
|Нью-Йорк Айлендерс
|21
|7
|0
|1
|2
|4
|7
|56-67
|22
|52.4
|20
|Баффало Сэйбрз
|22
|9
|1
|0
|0
|2
|10
|64-71
|22
|50.0
|21
|Нью-Джерси Дэвилз
|20
|9
|1
|0
|1
|0
|9
|72-74
|21
|52.5
|22
|Питтсбург Пингвинз
|21
|9
|1
|0
|0
|1
|10
|65-55
|21
|50.0
|23
|Калгари Флэймз
|22
|7
|2
|0
|3
|0
|10
|64-75
|21
|47.7
|24
|Сиэтл Кракен
|23
|5
|2
|1
|2
|3
|10
|65-82
|21
|45.7
|25
|Монреаль Канадиенс
|21
|3
|4
|2
|2
|0
|10
|59-75
|20
|47.6
|26
|Анахайм Дакс
|22
|6
|3
|0
|0
|0
|13
|59-76
|18
|40.9
|27
|Коламбус Блю Джекетс
|23
|6
|1
|0
|1
|3
|12
|67-79
|18
|39.1
|28
|Эдмонтон Ойлерз
|21
|6
|1
|1
|0
|1
|12
|71-78
|17
|40.5
|29
|Оттава Сенаторз
|17
|6
|1
|1
|0
|0
|9
|60-59
|16
|47.1
|30
|Миннесота Уайлд
|20
|5
|0
|1
|2
|2
|10
|60-78
|16
|40.0
|31
|Чикаго Блэкхоукс
|20
|5
|2
|0
|0
|0
|13
|53-73
|14
|35.0
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|22
|5
|0
|0
|2
|0
|15
|36-90
|12
|27.3
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|20
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|67-50
|31
|77.5
|2
|Бостон Брюинз
|21
|12
|1
|1
|0
|3
|4
|71-55
|31
|73.8
|3
|Флорида Пантерз
|22
|11
|2
|0
|1
|1
|7
|64-57
|28
|63.6
|4
|Каролина Харрикейнз
|21
|9
|3
|1
|0
|0
|8
|71-68
|26
|61.9
|5
|Детройт Ред Уингз
|20
|10
|1
|0
|0
|3
|6
|74-60
|25
|62.5
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|20
|5
|3
|3
|1
|2
|6
|69-67
|25
|62.5
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|23
|9
|1
|0
|0
|5
|8
|80-81
|25
|54.3
|8
|Филадельфия Флайерз
|22
|9
|1
|1
|0
|1
|10
|65-62
|23
|52.3
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|18
|7
|1
|2
|0
|2
|6
|44-50
|22
|61.1
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|21
|7
|0
|1
|2
|4
|7
|56-67
|22
|52.4
|11
|Баффало Сэйбрз
|22
|9
|1
|0
|0
|2
|10
|64-71
|22
|50.0
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|20
|9
|1
|0
|1
|0
|9
|72-74
|21
|52.5
|13
|Питтсбург Пингвинз
|21
|9
|1
|0
|0
|1
|10
|65-55
|21
|50.0
|14
|Монреаль Канадиенс
|21
|3
|4
|2
|2
|0
|10
|59-75
|20
|47.6
|15
|Коламбус Блю Джекетс
|23
|6
|1
|0
|1
|3
|12
|67-79
|18
|39.1
|16
|Оттава Сенаторз
|17
|6
|1
|1
|0
|0
|9
|60-59
|16
|47.1
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|23
|10
|1
|3
|1
|3
|5
|74-57
|32
|69.6
|2
|Ванкувер Кэнакс
|23
|14
|1
|0
|0
|1
|7
|91-57
|31
|67.4
|3
|Колорадо Эвеланш
|21
|14
|0
|1
|0
|0
|6
|80-59
|30
|71.4
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|19
|13
|0
|0
|2
|1
|3
|76-47
|29
|76.3
|5
|Даллас Старз
|20
|10
|2
|1
|1
|1
|5
|68-57
|28
|70.0
|6
|Виннипег Джетс
|21
|10
|2
|0
|1
|1
|7
|71-61
|26
|61.9
|7
|Сент-Луис Блюз
|21
|10
|0
|1
|1
|0
|9
|61-65
|23
|54.8
|8
|Нэшвилл Предаторз
|21
|9
|2
|0
|0
|0
|10
|70-66
|22
|52.4
|9
|Аризона Койотс
|21
|8
|0
|2
|0
|2
|9
|68-64
|22
|52.4
|10
|Калгари Флэймз
|22
|7
|2
|0
|3
|0
|10
|64-75
|21
|47.7
|11
|Сиэтл Кракен
|23
|5
|2
|1
|2
|3
|10
|65-82
|21
|45.7
|12
|Анахайм Дакс
|22
|6
|3
|0
|0
|0
|13
|59-76
|18
|40.9
|13
|Эдмонтон Ойлерз
|21
|6
|1
|1
|0
|1
|12
|71-78
|17
|40.5
|14
|Миннесота Уайлд
|20
|5
|0
|1
|2
|2
|10
|60-78
|16
|40.0
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|20
|5
|2
|0
|0
|0
|13
|53-73
|14
|35.0
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|22
|5
|0
|0
|2
|0
|15
|36-90
|12
|27.3
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|20
|12
|2
|1
|1
|0
|4
|67-50
|31
|77.5
|2
|Каролина Харрикейнз
|21
|9
|3
|1
|0
|0
|8
|71-68
|26
|61.9
|3
|Филадельфия Флайерз
|22
|9
|1
|1
|0
|1
|10
|65-62
|23
|52.3
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|18
|7
|1
|2
|0
|2
|6
|44-50
|22
|61.1
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|21
|7
|0
|1
|2
|4
|7
|56-67
|22
|52.4
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|20
|9
|1
|0
|1
|0
|9
|72-74
|21
|52.5
|7
|Питтсбург Пингвинз
|21
|9
|1
|0
|0
|1
|10
|65-55
|21
|50.0
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|23
|6
|1
|0
|1
|3
|12
|67-79
|18
|39.1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|21
|12
|1
|1
|0
|3
|4
|71-55
|31
|73.8
|2
|Флорида Пантерз
|22
|11
|2
|0
|1
|1
|7
|64-57
|28
|63.6
|3
|Детройт Ред Уингз
|20
|10
|1
|0
|0
|3
|6
|74-60
|25
|62.5
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|20
|5
|3
|3
|1
|2
|6
|69-67
|25
|62.5
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|23
|9
|1
|0
|0
|5
|8
|80-81
|25
|54.3
|6
|Баффало Сэйбрз
|22
|9
|1
|0
|0
|2
|10
|64-71
|22
|50.0
|7
|Монреаль Канадиенс
|21
|3
|4
|2
|2
|0
|10
|59-75
|20
|47.6
|8
|Оттава Сенаторз
|17
|6
|1
|1
|0
|0
|9
|60-59
|16
|47.1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|21
|14
|0
|1
|0
|0
|6
|80-59
|30
|71.4
|2
|Даллас Старз
|20
|10
|2
|1
|1
|1
|5
|68-57
|28
|70.0
|3
|Виннипег Джетс
|21
|10
|2
|0
|1
|1
|7
|71-61
|26
|61.9
|4
|Сент-Луис Блюз
|21
|10
|0
|1
|1
|0
|9
|61-65
|23
|54.8
|5
|Нэшвилл Предаторз
|21
|9
|2
|0
|0
|0
|10
|70-66
|22
|52.4
|6
|Аризона Койотс
|21
|8
|0
|2
|0
|2
|9
|68-64
|22
|52.4
|7
|Миннесота Уайлд
|20
|5
|0
|1
|2
|2
|10
|60-78
|16
|40.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|20
|5
|2
|0
|0
|0
|13
|53-73
|14
|35.0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|23
|10
|1
|3
|1
|3
|5
|74-57
|32
|69.6
|2
|Ванкувер Кэнакс
|23
|14
|1
|0
|0
|1
|7
|91-57
|31
|67.4
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|19
|13
|0
|0
|2
|1
|3
|76-47
|29
|76.3
|4
|Калгари Флэймз
|22
|7
|2
|0
|3
|0
|10
|64-75
|21
|47.7
|5
|Сиэтл Кракен
|23
|5
|2
|1
|2
|3
|10
|65-82
|21
|45.7
|6
|Анахайм Дакс
|22
|6
|3
|0
|0
|0
|13
|59-76
|18
|40.9
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|21
|6
|1
|1
|0
|1
|12
|71-78
|17
|40.5
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|22
|5
|0
|0
|2
|0
|15
|36-90
|12
|27.3