Лос-Анджелес Кингз - Вашингтон Кэпиталз 30 Ноября прямая трансляция

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Журналисты Daily Faceoff признают в Овечкине лучшего снайпера всех времён, но отказывают ему в истинном величии.Трое из четырёх поставили его на девятую позицию, ещё один – на восьмую. Как так вышло? Овечкин — «зверь», но ниже Гашека? В Америке назвали точное место Ови в истории хоккея 0'Александр Овечкин на пороге нового грандиозного достижения в НХЛ. Величайшему снайперу современности вот-вот покорится мощный бомбардирский рубеж – 1500 очков за карьеру в лучшей лиге мира.Ови близок к ещё одному достижениюLive Овечкину рукой подать до 1500 очков в НХЛ! Когда прервётся его засуха? Онлайн 0'Лидеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Джон Карлсон пропустили тренировку «Кэпиталз».Хоккеистам был дан выходной Александр Овечкин и Джон Карлсон пропустили тренировку «Вашингтона» 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 06:30 по московскому времени.