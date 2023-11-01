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Лос-Анджелес Кингз - Вашингтон Кэпиталз 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
30 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Лос-Анджелес Кингз
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
29 США вр Феникс Копли
39 Канада вр Кэм Тальбо
5 Швеция зщ Андреас Энглунд
21 Канада зщ Джордан Спенс
84 Россия зщ Владислав Гавриков
3 США зщ Мэтт Рой
44 США зщ Майки Андерсон
8 Канада зщ Дрю Даути
22 Швейцария нп Кевин Фиала
28 Канада нп Джарет Андерсон-Долан
61 США нп Тревор Льюис
34 США нп Артур Калиев
91 Швеция нп Карл Грундстрём
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
78 США нп Алекс Лаферрье
24 Канада нп Филлип Дано
12 США нп Тревор Мур
55 Канада нп Куинтон Байфилд
11 Словения нп Анже Копитар
9 Швеция нп Адриан Кемпе
35 Канада вр Дарси Кемпер
79 США вр Чарли Линдгрен
42 Словакия зщ Мартин Фехервари
38 Швеция зщ Расмус Сандин
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
6 Канада зщ Джоэль Эдмундсон
3 США зщ Ник Дженсен
74 США зщ Джон Карлсон
24 Канада нп Коннор Макмайкл
47 Канада нп Бек Маленстин
26 США нп Ник Дауд
39 Канада нп Энтони Манта
15 США нп Сонни Милано
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
21 Беларусь нп Алексей Протас
17 Канада нп Дилан Строум
45 Канада нп Мэттью Филлипс
8 Россия нп Александр Овечкин
92 Россия нп Евгений Кузнецов
43 Канада нп Том Уилсон
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Вашингтон Кэпиталз
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Лос-Анджелес Кингз
20.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3Лос-Анджелес Кингз
18.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 2Вашингтон Кэпиталз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
05.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 3Вашингтон Кэпиталз
19.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Вашингтон Кэпиталз
12.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 4Лос-Анджелес Кингз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Вашингтон Кэпиталз
01.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5Лос-Анджелес Кингз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Лос-Анджелес Кингз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Лос-Анджелес Кингз
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТ
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0
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