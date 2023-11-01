Лос-Анджелес Кингз - Вашингтон Кэпиталз 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
30 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 30 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|29
|вр
|Феникс Копли
|39
|вр
|Кэм Тальбо
|5
|зщ
|Андреас Энглунд
|21
|зщ
|Джордан Спенс
|84
|зщ
|Владислав Гавриков
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|8
|зщ
|Дрю Даути
|22
|нп
|Кевин Фиала
|28
|нп
|Джарет Андерсон-Долан
|61
|нп
|Тревор Льюис
|34
|нп
|Артур Калиев
|91
|нп
|Карл Грундстрём
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
|78
|нп
|Алекс Лаферрье
|24
|нп
|Филлип Дано
|12
|нп
|Тревор Мур
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
|11
|нп
|Анже Копитар
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|6
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|47
|нп
|Бек Маленстин
|26
|нп
|Ник Дауд
|39
|нп
|Энтони Манта
|15
|нп
|Сонни Милано
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|21
|нп
|Алексей Протас
|17
|нп
|Дилан Строум
|45
|нп
|Мэттью Филлипс
|8
|нп
|Александр Овечкин
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|43
|нп
|Том Уилсон
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|20.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|05.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
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