Реймс - Страсбург 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
01 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Страсбург, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Страсбург
Страсбург
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|21
|пз
|Азор Матусива
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|1
|вр
|Матц Селс
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|5
|зщ
|Лука Перрен
|3
|зщ
|Тома Делен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Патрик Виейра
История личных встреч
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|07.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 0
|03.04.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2