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Реймс - Страсбург 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
01 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Реймс
Страсбург

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Страсбург, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Страсбург
Страсбург
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
8 Франция пз Амир Ричардсон
21 Нидерланды пз Азор Матусива
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
9 Дания нп Мохаммед Дарами
1 Бельгия вр Матц Селс
2 Франция зщ Фредерик Жильбер
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
5 Франция зщ Лука Перрен
3 Франция зщ Тома Делен
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
18 Франция зщ Джуниор Мванга
19 Франция пз Хабиб Диарра
23 Бразилия нп Габриэл Анжело
9 Франция нп Кевин Гамейро
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Реймс0 : 2Страсбург
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург1 : 1Реймс
06.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Реймс1 : 1Страсбург
21.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Страсбург1 : 1Реймс
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Страсбург0 : 1Реймс
01.11.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Реймс2 : 1Страсбург
09.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Страсбург3 : 0Реймс
07.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Реймс0 : 0 4 : 2Страсбург
18.08.2019 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс0 : 0Страсбург
03.04.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Страсбург4 : 0Реймс
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 3 : 1Реймс
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Реймс0 : 3
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 1Реймс
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс1 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 1Реймс
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Страсбург1 : 1
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Страсбург0 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 1 : 1Страсбург
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 3 : 0Страсбург
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2

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