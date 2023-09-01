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Монца - Ювентус 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
01 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Монца
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Ювентус, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Ювентус
Турин
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио
5 Италия зщ Лука Кальдирола
22 Испания зщ Пабло Мари
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
6 Италия пз Роберто Гальярдини
32 Италия пз Маттео Пессина
28 Италия пз Андреа Кольпани
84 Италия нп Патрик Чиурриа
47 Португалия нп Дани Карвалью
9 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
24 Италия зщ Даниэле Ругани
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
11 Сербия пз Филип Костич
7 Италия нп Федерико Кьеза
9 Сербия нп Душан Влахович
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
29.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Ювентус0 : 2Монца
19.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 1Монца
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Монца1 : 0Ювентус
31.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Монца1 : 2Ювентус
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 1Монца
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Монца1 : 1
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 3Монца
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Монца1 : 1
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 1 : 0Монца
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Ювентус1 : 1
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус2 : 1
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 1Ювентус
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 1Ювентус

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