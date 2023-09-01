Монца - Ювентус 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
01 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Ювентус, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Ювентус
Турин
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|22
|зщ
|Пабло Мари
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|0 : 2
|19.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1