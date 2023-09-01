Дармштадт 98 - Кёльн 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
01 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Кёльн, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|20
|зщ
|Янник Мюллер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|27
|нп
|Тим Скарке
|18
|нп
|Матиас Хонсак
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|6
|пз
|Эрик Мартель
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|29
|нп
|Ян Тильман
|13
|нп
|Марк Ут
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|26.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|24.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|28.01.2017
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 6
|27.08.2016
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|23.04.2016
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|27.11.2015
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0