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Дармштадт 98 - Кёльн 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
01 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Дармштадт 98
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Кёльн, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Кёльн
Кёльн
1 Германия вр Марсель Шуэн
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
20 Германия зщ Янник Мюллер
5 Хорватия зщ Матей Маглица
26 Германия зщ Маттиас Бадер
32 Германия зщ Фабиан Холланд
6 Германия пз Марвин Мехлем
15 Германия пз Фабиан Нюрнбергер
27 Германия нп Тим Скарке
18 Австрия нп Матиас Хонсак
24 Германия нп Лука Пфайффер
1 Германия вр Марвин Швебе
18 Дания зщ Расмус Карстенсен
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
3 Германия зщ Доминик Хайнц
6 Германия пз Эрик Мартель
11 Австрия нп Флориан Кайнц
29 Германия нп Ян Тильман
13 Германия нп Марк Ут
37 Германия нп Линтон Майна
27 Германия нп Дейви Зельке
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
26.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Кёльн1 : 2Дармштадт 98
24.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 3Кёльн
28.01.2017 Германия - Бундеслига 18-й тур Дармштадт 981 : 6Кёльн
27.08.2016 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн2 : 0Дармштадт 98
23.04.2016 Германия - Бундеслига 31-й тур Кёльн4 : 1Дармштадт 98
27.11.2015 Германия - Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 0Кёльн
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 1 : 1Дармштадт 98
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Дармштадт 980 : 0
03.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Дармштадт 981 : 2
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 8 : 0Дармштадт 98
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Дармштадт 981 : 3
24.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Кёльн0 : 1
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 1 : 1Кёльн
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Кёльн1 : 1
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 2Кёльн
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 6 : 0Кёльн

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