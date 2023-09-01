Аль-Хиляль - Аль-Наср 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Фахд Интернейшнл (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
01 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд Интернейшнл (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Луиш Каштру
История личных встреч
|12.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|Финал
|1 : 2 ДВ
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|28.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|14-й тур
|0 : 9
|10.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|13-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа D. 4-й тур
|0 : 2
|03.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|12-й тур
|0 : 2
|27.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|14-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|13-й тур
|1 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 4-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|12-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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«Аль-Наср» Криштиану Роналду расписал нулевую ничью с иранским «Персеполисом» в 5-м туре азиатской Лиги чемпионов. Легендарный португалец совершил поистине благородный жест, заслуживающий безмерного уважения.Достойно оваций! Но «Аль-Наср» лишился победы Поступок Роналду восхищает. Он попросил судью отменить пенальти в ворота соперника! 0'Это лето саудовские клубы провели ударно – каждая из команд существенно выросла в стоимости своего состава, а суммарно на трансферы было потрачено € 954,3 млн.Как этим летом закупились саудовцы: Итоги трансферного окна в Саудовской Аравии. Клубы подорожали в десятки и сотни раз! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.