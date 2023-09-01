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Аль-Хиляль - Аль-Наср 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Фахд Интернейшнл (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
01 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 15-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Наср

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд Интернейшнл (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
12.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов Финал Аль-Хиляль1 : 2 ДВАль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хиляль
28.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 5-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 14-й тур 0 : 9Аль-Хиляль
10.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 13-й тур Аль-Хиляль2 : 0
06.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа D. 4-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
03.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
27.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 5-й тур Аль-Наср0 : 0
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 14-й тур Аль-Наср3 : 0
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 13-й тур 1 : 3Аль-Наср
07.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 4-й тур 2 : 3Аль-Наср
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
Текстовая трансляция
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«Аль-Наср» Криштиану Роналду расписал нулевую ничью с иранским «Персеполисом» в 5-м туре азиатской Лиги чемпионов. Легендарный португалец совершил поистине благородный жест, заслуживающий безмерного уважения.Достойно оваций! Но «Аль-Наср» лишился победы Поступок Роналду восхищает. Он попросил судью отменить пенальти в ворота соперника! 0'Это лето саудовские клубы провели ударно – каждая из команд существенно выросла в стоимости своего состава, а суммарно на трансферы было потрачено € 954,3 млн.Как этим летом закупились саудовцы: Итоги трансферного окна в Саудовской Аравии. Клубы подорожали в десятки и сотни раз! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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