Шавиш - Визела 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
01 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Визела, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Визела
Визела
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|19
|зщ
|Стивен Витория
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|44
|зщ
|Жоау Кейруш
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|22
|пз
|Рубен Ламейраш
|10
|нп
|Леандру Санка
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|5
|зщ
|Андерсон
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|20
|пз
|Саму
|12
|пз
|Rafael Bustamante
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|79
|пз
|Нуну Морейра
|17
|нп
|Матиас Лакава
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|10.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|22.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|26.02.2021
|Португалия - Сегунда
|22-й тур
|2 : 2
|05.10.2020
|Португалия - Сегунда
|5-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|22.10.2023
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 0 5 : 3
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 2
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0