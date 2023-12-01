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Шавиш - Визела 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
01 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Шавиш
Визела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Визела, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Визела
Визела
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
19 Канада зщ Стивен Витория
4 Португалия зщ Бруну Родригеш
44 Португалия зщ Жоау Кейруш
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
20 Португалия пз Рубен Рибейру
22 Португалия пз Рубен Ламейраш
10 Португалия нп Леандру Санка
23 Испания нп Эктор Эрнандес
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
5 Бразилия зщ Андерсон
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
20 Португалия пз Саму
12 Колумбия пз Rafael Bustamante
90 Португалия пз Diogo Nascimento
79 Португалия пз Нуну Морейра
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
99 Франция нп Самуэль Эссенд
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
10.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Визела0 : 0Шавиш
22.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа A. 1-й тур Визела2 : 2Шавиш
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Шавиш1 : 1Визела
26.02.2021 Португалия - Сегунда 22-й тур Шавиш2 : 2Визела
05.10.2020 Португалия - Сегунда 5-й тур Визела1 : 1Шавиш
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 2 : 1Шавиш
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Шавиш0 : 2
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 5 : 0Шавиш
22.10.2023 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 0 5 : 3Шавиш
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Шавиш4 : 2
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Визела2 : 1 ДВ
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Визела0 : 0
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 0 : 1Визела
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Визела0 : 2
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 0 : 0Визела

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