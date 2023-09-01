Престон Норт Энд - Куинз Парк Рейнджерс 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
01 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 2
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 2
|24.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 0
|21.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 2
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|07.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|19.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 4
|04.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2