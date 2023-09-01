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Престон Норт Энд - Куинз Парк Рейнджерс 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
01 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Престон Норт Энд
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Престон Норт Энд0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Престон Норт Энд2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
02.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Престон Норт Энд
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Престон Норт Энд
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 3Куинз Парк Рейнджерс
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Престон Норт Энд
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 4Престон Норт Энд
04.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 4 : 0Престон Норт Энд
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Престон Норт Энд1 : 2
10.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 2Престон Норт Энд
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд3 : 2
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 2
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2

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