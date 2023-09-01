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Санкт-Паули - Гамбург 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
01 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Санкт-Паули
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Гамбург, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
21.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гамбург4 : 3Санкт-Паули
14.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Санкт-Паули3 : 0Гамбург
21.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 1Санкт-Паули
13.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Санкт-Паули3 : 2Гамбург
01.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Санкт-Паули1 : 0Гамбург
30.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гамбург2 : 2Санкт-Паули
22.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург0 : 2Санкт-Паули
16.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули2 : 0Гамбург
10.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули0 : 4Гамбург
30.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гамбург0 : 0Санкт-Паули
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 3Санкт-Паули
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули0 : 0
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 2Санкт-Паули
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Санкт-Паули2 : 1 ДВ
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Санкт-Паули2 : 1
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 1
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 4 : 2Гамбург
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 0
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 1 3 : 4Гамбург
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 3Гамбург

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