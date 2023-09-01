Санкт-Паули - Гамбург 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
01 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Гамбург, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|21.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 3
|14.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|21.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|13.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|01.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|30.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|22.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|16.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|10.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 4
|30.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3