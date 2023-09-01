Шальке-04 - Оснабрюк 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
01 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Оснабрюк, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|10.02.2010
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2