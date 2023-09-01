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Шальке-04 - Оснабрюк 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
01 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Шальке-04
Оснабрюк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Оснабрюк, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
Германия Маттиас Кройцер
История личных встреч
10.02.2010 Кубок Германии 1/4 финала Оснабрюк0 : 1Шальке-04
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 5 : 3Шальке-04
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Шальке-041 : 2
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 2Шальке-04
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1 ДВШальке-04
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Шальке-043 : 2
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Оснабрюк0 : 2
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 3 : 2Оснабрюк
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Оснабрюк1 : 1
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 4 : 0Оснабрюк
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Оснабрюк0 : 2

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