Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз 01 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Питтсбург Пингвинз Питтсбург 88 вр Андрей Василевский 31 вр Юнас Юханссон 48 зщ Ник Пербикс 77 зщ Виктор Хедман 81 зщ Эрик Чернак 98 зщ Михаил Сергачёв 43 зщ Даррен Рэддиш 7 зщ Хейдн Флёри 86 нп Никита Кучеров 21 нп Брейден Пойнт 38 нп Брэндон Хагель 12 нп Алекс Барре-Буле 71 нп Энтони Чирелли 91 нп Стивен Стэмкос 23 нп Майки Эйссимонт 20 нп Ник Пол 84 нп Таннер Жанно 64 нп Тайлер Мотт 11 нп Люк Гленденинг 45 нп Коул Кёпке 35 вр Тристан Джерри 39 вр Алекс Неделькович 58 зщ Крис Летанг 27 зщ Райан Грейвз 65 зщ Эрик Карлссон 28 зщ Маркус Петтерссон 7 зщ Джон Людвиг 5 зщ Райан Ши 17 нп Брайан Раст 87 нп Сидни Кросби 59 нп Джейк Гюнцель 10 нп Дрю О'Коннор 71 нп Евгений Малкин 19 нп Райлли Смит 63 нп Радим Зогорна 20 нп Ларс Эллер 43 нп Дженсен Харкинс 77 нп Джефф Картер 55 нп Ноэль Аччари 83 нп Мэтт Ньето Главные тренеры Джон Купер Майк Салливан