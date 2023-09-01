Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|88
|вр
|Андрей Василевский
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|7
|зщ
|Хейдн Флёри
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|12
|нп
|Алекс Барре-Буле
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|20
|нп
|Ник Пол
|84
|нп
|Таннер Жанно
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|45
|нп
|Коул Кёпке
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|5
|зщ
|Райан Ши
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|63
|нп
|Радим Зогорна
|20
|нп
|Ларс Эллер
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
|77
|нп
|Джефф Картер
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|83
|нп
|Мэтт Ньето
Главные тренеры
|Джон Купер
|Майк Салливан
История личных встреч
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|27.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|13.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0