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Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада);
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз

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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
88РоссияврАндрей Василевский
31ШвецияврЮнас Юханссон
48СШАзщНик Пербикс
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
98РоссиязщМихаил Сергачёв
43КанадазщДаррен Рэддиш
7КанадазщХейдн Флёри
86РоссиянпНикита Кучеров
21КанаданпБрейден Пойнт
38КанаданпБрэндон Хагель
12КанаданпАлекс Барре-Буле
71КанаданпЭнтони Чирелли
91КанаданпСтивен Стэмкос
23СШАнпМайки Эйссимонт
20КанаданпНик Пол
84КанаданпТаннер Жанно
64СШАнпТайлер Мотт
11СШАнпЛюк Гленденинг
45СШАнпКоул Кёпке
35КанадаврТристан Джерри
39СШАврАлекс Неделькович
58КанадазщКрис Летанг
27КанадазщРайан Грейвз
65ШвециязщЭрик Карлссон
28ШвециязщМаркус Петтерссон
7КанадазщДжон Людвиг
5СШАзщРайан Ши
17СШАнпБрайан Раст
87КанаданпСидни Кросби
59СШАнпДжейк Гюнцель
10СШАнпДрю О'Коннор
71РоссиянпЕвгений Малкин
19КанаданпРайлли Смит
63ЧехиянпРадим Зогорна
20ДаниянпЛарс Эллер
43КанаданпДженсен Харкинс
77КанаданпДжефф Картер
55СШАнпНоэль Аччари
83СШАнпМэтт Ньето
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
СШАМайк Салливан
История личных встреч
03.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 ОТПиттсбург Пингвинз
27.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз7 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
16.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз6 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
04.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Питтсбург Пингвинз
27.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз1 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
13.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 6Питтсбург Пингвинз
12.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
07.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Питтсбург Пингвинз
24.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Питтсбург Пингвинз
10.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 4Питтсбург Пингвинз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 8Тампа-Бэй Лайтнинг
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТ
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТ
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 2
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Питтсбург Пингвинз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз0 : 1
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 0

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