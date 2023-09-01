Торонто Мэйпл Лифс - Сиэтл Кракен 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Коди Бич (Нанаймо, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Сиэтл Кракен, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|35
|вр
|Илья Самсонов
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|44
|зщ
|Морган Райлли
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|85
|зщ
|Вильям Лагессон
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|23
|нп
|Мэтт Нис
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|91
|нп
|Джон Таварес
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|11
|нп
|Логан Шоу
|89
|нп
|Николас Робертсон
|18
|нп
|Ноа Грегор
|64
|нп
|Давид Кемпф
|74
|нп
|Бобби Макманн
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|29
|зщ
|Винс Данн
|3
|зщ
|Уильям Борген
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|4
|зщ
|Джастин Шульц
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|7
|нп
|Джордан Эберле
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|19
|нп
|Джаред Макканн
|37
|нп
|Янни Гурд
|20
|нп
|Ээли Толванен
|12
|нп
|Эндрю Потуральски
|21
|нп
|Александер Веннберг
|52
|нп
|Тай Картье
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|34
|нп
|Мариан Студенич
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|27.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|15.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4