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Торонто Мэйпл Лифс - Сиэтл Кракен 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Коди Бич (Нанаймо, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
Сиэтл Кракен

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Сиэтл Кракен, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Сиэтл Кракен
Сиэтл
60СШАврДжозеф Уолл
35РоссияврИлья Самсонов
78КанадазщТи Джей Броди
44КанадазщМорган Райлли
22СШАзщДжейк Маккейб
85ШвециязщВильям Лагессон
25КанадазщКонор Тимминс
2КанадазщСимон Бенуа
88ШвециянпВильям Нюландер
34СШАнпОстон Мэттьюс
23СШАнпМэтт Нис
16КанаданпМитчелл Марнер
91КанаданпДжон Таварес
59КанаданпТайлер Бертуцци
19ШвециянпКалле Йернкрок
11КанаданпЛоган Шоу
89СШАнпНиколас Робертсон
18КанаданпНоа Грегор
64ЧехиянпДавид Кемпф
74КанаданпБобби Макманн
31ГерманияврФилипп Грубауэр
35СШАврДжоуи Даккорд
6ШвециязщАдам Ларссон
29КанадазщВинс Данн
3СШАзщУильям Борген
24КанадазщДжейми Олексяк
4КанадазщДжастин Шульц
8СШАзщБрайан Дюмулен
22ДаниянпОливер Бьёркстранд
7КанаданпДжордан Эберле
10СШАнпМэтти Бенирс
19КанаданпДжаред Макканн
37КанаданпЯнни Гурд
20ФинляндиянпЭэли Толванен
12СШАнпЭндрю Потуральски
21ШвециянпАлександер Веннберг
52КанаданпТай Картье
56СШАнпКайлер Ямамото
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
34СловакиянпМариан Студенич
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
27.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 5Торонто Мэйпл Лифс
06.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс1 : 5Сиэтл Кракен
09.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс6 : 4Сиэтл Кракен
15.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 1 Б
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Сиэтл Кракен
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 5
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен7 : 1
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен3 : 4 ОТ
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Сиэтл Кракен

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