Торонто Мэйпл Лифс - Сиэтл Кракен 01 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Сиэтл Кракен, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Торонто Мэйпл Лифс Торонто Сиэтл Кракен Сиэтл 60 вр Джозеф Уолл 35 вр Илья Самсонов 78 зщ Ти Джей Броди 44 зщ Морган Райлли 22 зщ Джейк Маккейб 85 зщ Вильям Лагессон 25 зщ Конор Тимминс 2 зщ Симон Бенуа 88 нп Вильям Нюландер 34 нп Остон Мэттьюс 23 нп Мэтт Нис 16 нп Митчелл Марнер 91 нп Джон Таварес 59 нп Тайлер Бертуцци 19 нп Калле Йернкрок 11 нп Логан Шоу 89 нп Николас Робертсон 18 нп Ноа Грегор 64 нп Давид Кемпф 74 нп Бобби Макманн 31 вр Филипп Грубауэр 35 вр Джоуи Даккорд 6 зщ Адам Ларссон 29 зщ Винс Данн 3 зщ Уильям Борген 24 зщ Джейми Олексяк 4 зщ Джастин Шульц 8 зщ Брайан Дюмулен 22 нп Оливер Бьёркстранд 7 нп Джордан Эберле 10 нп Мэтти Бенирс 19 нп Джаред Макканн 37 нп Янни Гурд 20 нп Ээли Толванен 12 нп Эндрю Потуральски 21 нп Александер Веннберг 52 нп Тай Картье 56 нп Кайлер Ямамото 41 нп Пьер-Эдуар Белльмар 34 нп Мариан Студенич Главные тренеры Шелдон Киф Дэйв Хэкстол