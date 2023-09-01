Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|79
|вр
|Картер Харт
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|26
|зщ
|Шон Уокер
|24
|зщ
|Ник Силер
|55
|зщ
|Расмус Ристолайнен
|5
|зщ
|Егор Замула
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|21
|нп
|Скотт Лотон
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|10
|нп
|Бобби Бринк
|48
|нп
|Морган Фрост
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|25
|нп
|Райан Пилинг
|44
|нп
|Николя Делорье
|40
|вр
|Акира Шмид
|41
|вр
|Витек Ванечек
|7
|зщ
|Даги Хэмилтон
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|6
|зщ
|Джон Марино
|88
|зщ
|Кевин Баль
|24
|зщ
|Колин Миллер
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|2
|зщ
|Брендан Смит
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|86
|нп
|Джек Хьюз
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|63
|нп
|Йеспер Братт
|13
|нп
|Нико Хишир
|18
|нп
|Ондржей Палат
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|10
|нп
|Александер Хольц
|14
|нп
|Натан Бастиан
|11
|нп
|Крис Тирни
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Линди Рафф
История личных встреч
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 0
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|09.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|29.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5