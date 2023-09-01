Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз 01 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Филадельфия Флайерз Филадельфия Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк 79 вр Картер Харт 33 вр Самуэль Эрссон 6 зщ Трэвис Санхайм 8 зщ Кэм Йорк 26 зщ Шон Уокер 24 зщ Ник Силер 55 зщ Расмус Ристолайнен 5 зщ Егор Замула 11 нп Трэвис Конечны 14 нп Шон Кутюрье 71 нп Тайсон Фёрстер 89 нп Кэм Аткинсон 21 нп Скотт Лотон 86 нп Джоэль Фараби 10 нп Бобби Бринк 48 нп Морган Фрост 74 нп Оуэн Типпетт 19 нп Гарнет Хэтэуэй 25 нп Райан Пилинг 44 нп Николя Делорье 40 вр Акира Шмид 41 вр Витек Ванечек 7 зщ Даги Хэмилтон 71 зщ Йонас Зигенталер 6 зщ Джон Марино 88 зщ Кевин Баль 24 зщ Колин Миллер 43 зщ Люк Хьюз 2 зщ Брендан Смит 42 нп Кёртис Лазар 91 нп Доусон Мерсер 86 нп Джек Хьюз 73 нп Тайлер Тоффоли 63 нп Йеспер Братт 13 нп Нико Хишир 18 нп Ондржей Палат 20 нп Майкл Маклауд 10 нп Александер Хольц 14 нп Натан Бастиан 11 нп Крис Тирни Главные тренеры Джон Торторелла Линди Рафф