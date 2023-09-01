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Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
79КанадаврКартер Харт
33ШвецияврСамуэль Эрссон
6КанадазщТрэвис Санхайм
8СШАзщКэм Йорк
26КанадазщШон Уокер
24СШАзщНик Силер
55ФинляндиязщРасмус Ристолайнен
5РоссиязщЕгор Замула
11КанаданпТрэвис Конечны
14КанаданпШон Кутюрье
71КанаданпТайсон Фёрстер
89СШАнпКэм Аткинсон
21КанаданпСкотт Лотон
86СШАнпДжоэль Фараби
10СШАнпБобби Бринк
48КанаданпМорган Фрост
74КанаданпОуэн Типпетт
19СШАнпГарнет Хэтэуэй
25СШАнпРайан Пилинг
44КанаданпНиколя Делорье
40ШвейцарияврАкира Шмид
41ЧехияврВитек Ванечек
7КанадазщДаги Хэмилтон
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
6СШАзщДжон Марино
88КанадазщКевин Баль
24КанадазщКолин Миллер
43СШАзщЛюк Хьюз
2КанадазщБрендан Смит
42КанаданпКёртис Лазар
91КанаданпДоусон Мерсер
86СШАнпДжек Хьюз
73КанаданпТайлер Тоффоли
63ШвециянпЙеспер Братт
13ШвейцариянпНико Хишир
18ЧехиянпОндржей Палат
20КанаданпМайкл Маклауд
10ШвециянпАлександер Хольц
14КанаданпНатан Бастиан
11КанаданпКрис Тирни
Главные тренеры
СШАДжон Торторелла
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
01.10.2023НХЛ - предсезонные матчиФиладельфия Флайерз2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
26.09.2023НХЛ - предсезонные матчиНью-Джерси Дэвилз6 : 0Филадельфия Флайерз
26.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз7 : 0Филадельфия Флайерз
16.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз1 : 2Филадельфия Флайерз
04.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
14.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
15.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз6 : 1Нью-Джерси Дэвилз
09.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз3 : 0Филадельфия Флайерз
29.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз5 : 2Филадельфия Флайерз
11.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз1 : 4
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 1 БФиладельфия Флайерз
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз1 : 3
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Филадельфия Флайерз
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 2
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз5 : 4
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз7 : 2
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз1 : 2
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз3 : 5

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