Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз 01 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Монреаль Канадиенс Монреаль Флорида Пантерз Санрайз 30 вр Кейден Примо 34 вр Джейк Аллен 27 зщ Густав Линдстрём 8 зщ Майк Мэтисон 52 зщ Джастин Бэррон 21 зщ Кейден Гуле 26 зщ Джонатан Ковачевич 11 нп Брендан Галлахер 14 нп Ник Судзуки 15 нп Алекс Ньюхук 20 нп Юрай Слафковски 28 нп Кристиан Дворак 22 нп Коул Кофилд 17 нп Джош Андерсон 91 нп Шон Монахан 40 нп Йоэль Армиа 56 нп Ессе Юлёнен 71 нп Джейк Эванс 70 нп Таннер Пирсон 47 Джейден Страбл 72 вр Сергей Бобровский 41 вр Энтони Столарз 5 зщ Аарон Экблад 42 зщ Густав Форслинг 62 зщ Брэндон Монтур 77 зщ Нико Миккола 7 зщ Дмитрий Куликов 91 зщ Оливер Экман-Ларссон 13 нп Сэм Райнхарт 16 нп Александр Барков 17 нп Эван Родригес 19 нп Мэттью Ткачук 9 нп Сэм Беннетт 23 нп Картер Вераге 21 нп Ник Казинс 15 нп Антон Лунделль 27 нп Ээту Луостаринен 94 нп Райан Ломберг 82 нп Кевин Стенлунд 12 нп Джона Гаджович Главные тренеры Мартен Сан-Луи Пол Морис