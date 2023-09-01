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Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Флорида Пантерз
Санрайз
30СШАврКейден Примо
34КанадаврДжейк Аллен
27ШвециязщГустав Линдстрём
8КанадазщМайк Мэтисон
52КанадазщДжастин Бэррон
21КанадазщКейден Гуле
26КанадазщДжонатан Ковачевич
11КанаданпБрендан Галлахер
14КанаданпНик Судзуки
15КанаданпАлекс Ньюхук
20СловакиянпЮрай Слафковски
28СШАнпКристиан Дворак
22СШАнпКоул Кофилд
17КанаданпДжош Андерсон
91КанаданпШон Монахан
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
56ФинляндиянпЕссе Юлёнен
71КанаданпДжейк Эванс
70КанаданпТаннер Пирсон
47СШАДжейден Страбл
72РоссияврСергей Бобровский
41СШАврЭнтони Столарз
5КанадазщАарон Экблад
42ШвециязщГустав Форслинг
62КанадазщБрэндон Монтур
77ФинляндиязщНико Миккола
7РоссиязщДмитрий Куликов
91ШвециязщОливер Экман-Ларссон
13КанаданпСэм Райнхарт
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпЭван Родригес
19СШАнпМэттью Ткачук
9КанаданпСэм Беннетт
23КанаданпКартер Вераге
21КанаданпНик Казинс
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
94КанаданпРайан Ломберг
82ШвециянпКевин Стенлунд
12КанаданпДжона Гаджович
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи
КанадаПол Морис
История личных встреч
31.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 5Флорида Пантерз
17.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз9 : 5Монреаль Канадиенс
20.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 6Флорида Пантерз
30.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз7 : 2Монреаль Канадиенс
30.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс10 : 2Флорида Пантерз
30.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз7 : 4Монреаль Канадиенс
25.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 4Флорида Пантерз
01.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз5 : 2Монреаль Канадиенс
08.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 1Монреаль Канадиенс
01.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 0Флорида Пантерз
30.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Монреаль Канадиенс
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 0Монреаль Канадиенс
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 БМонреаль Канадиенс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Монреаль Канадиенс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Монреаль Канадиенс
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 БФлорида Пантерз
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 5Флорида Пантерз
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз0 : 3
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз1 : 3
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз5 : 3

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