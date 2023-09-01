Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Флорида Пантерз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Флорида Пантерз
Санрайз
|30
|вр
|Кейден Примо
|34
|вр
|Джейк Аллен
|27
|зщ
|Густав Линдстрём
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|14
|нп
|Ник Судзуки
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|22
|нп
|Коул Кофилд
|17
|нп
|Джош Андерсон
|91
|нп
|Шон Монахан
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|71
|нп
|Джейк Эванс
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|47
|Джейден Страбл
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|17
|нп
|Эван Родригес
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|23
|нп
|Картер Вераге
|21
|нп
|Ник Казинс
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|12
|нп
|Джона Гаджович
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Пол Морис
История личных встреч
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 5
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|10 : 2
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3