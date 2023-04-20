Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
01 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|32
|вр
|Антти Раанта
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|22
|зщ
|Бретт Песке
|76
|зщ
|Брэди Шей
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|37
|нп
|Андрей Свечников
|24
|нп
|Сет Джарвис
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|88
|нп
|Мартин Нечас
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|11
|нп
|Джордан Стаал
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|18
|нп
|Джек Друри
|40
|вр
|Семён Варламов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|6
|зщ
|Райан Пулок
|28
|зщ
|Александр Романов
|24
|зщ
|Скотт Мейфилд
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|4
|зщ
|Самуэль Болдюк
|2
|зщ
|Майк Райлли
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|27
|нп
|Андерс Ли
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|29
|нп
|Брок Нельсон
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|16
|нп
|Жюльен Готье
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|1 : 2 ОТ
|26.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 3
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 5
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|5 : 1
|20.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3 ОТ
|18.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|2 : 1
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б