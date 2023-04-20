Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 01 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Каролина Харрикейнз Роли Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк 52 вр Пётр Кочетков 32 вр Антти Раанта 8 зщ Брент Бёрнс 74 зщ Джейккоб Славин 22 зщ Бретт Песке 76 зщ Брэди Шей 5 зщ Джейлен Чатфилд 7 зщ Дмитрий Орлов 20 нп Себастьян Ахо 37 нп Андрей Свечников 24 нп Сет Джарвис 58 нп Майкл Бантинг 88 нп Мартин Нечас 82 нп Еспери Котканиеми 86 нп Теуво Терявяйнен 71 нп Йеспер Фаст 11 нп Джордан Стаал 48 нп Джордан Мартинук 23 нп Стефан Ноэсен 18 нп Джек Друри 40 вр Семён Варламов 30 вр Илья Сорокин 6 зщ Райан Пулок 28 зщ Александр Романов 24 зщ Скотт Мейфилд 8 зщ Ноа Добсон 4 зщ Самуэль Болдюк 2 зщ Майк Райлли 15 нп Кэл Клаттербак 10 нп Симон Хольмстрём 13 нп Мэтью Барзал 14 нп Бо Хорват 27 нп Андерс Ли 21 нп Кайл Палмьери 29 нп Брок Нельсон 18 нп Пьер Энгвалль 26 нп Оливер Вальстрём 44 нп Жан-Габриэль Пажо 53 нп Кейси Сизикас 16 нп Жюльен Готье Главные тренеры Род Бриндамор Лэйн Ламберт