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Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
01 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
52РоссияврПётр Кочетков
32ФинляндияврАнтти Раанта
8КанадазщБрент Бёрнс
74СШАзщДжейккоб Славин
22СШАзщБретт Песке
76СШАзщБрэди Шей
5СШАзщДжейлен Чатфилд
7РоссиязщДмитрий Орлов
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
37РоссиянпАндрей Свечников
24КанаданпСет Джарвис
58КанаданпМайкл Бантинг
88ЧехиянпМартин Нечас
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
71ШвециянпЙеспер Фаст
11КанаданпДжордан Стаал
48КанаданпДжордан Мартинук
23СШАнпСтефан Ноэсен
18СШАнпДжек Друри
40РоссияврСемён Варламов
30РоссияврИлья Сорокин
6КанадазщРайан Пулок
28РоссиязщАлександр Романов
24СШАзщСкотт Мейфилд
8КанадазщНоа Добсон
4КанадазщСамуэль Болдюк
2СШАзщМайк Райлли
15КанаданпКэл Клаттербак
10ШвециянпСимон Хольмстрём
13КанаданпМэтью Барзал
14КанаданпБо Хорват
27СШАнпАндерс Ли
21СШАнпКайл Палмьери
29СШАнпБрок Нельсон
18ШвециянпПьер Энгвалль
26СШАнпОливер Вальстрём
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
53КанаданпКейси Сизикас
16КанаданпЖюльен Готье
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
КанадаЛэйн Ламберт
История личных встреч
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
29.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 6-й матчНью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
26.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 5-й матчКаролина Харрикейнз2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
23.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 4-й матчНью-Йорк Айлендерс2 : 5Каролина Харрикейнз
22.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 3-й матчНью-Йорк Айлендерс5 : 1Каролина Харрикейнз
20.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 2-й матчКаролина Харрикейнз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
18.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Восток. 1-й матчКаролина Харрикейнз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
03.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
22.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс2 : 5Каролина Харрикейнз
11.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс0 : 3Каролина Харрикейнз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Каролина Харрикейнз
27.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 2
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз2 : 8
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз6 : 3
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 2
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Нью-Йорк Айлендерс
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс0 : 1 Б
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс3 : 2
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 5 БНью-Йорк Айлендерс

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