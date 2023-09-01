Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
01 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Джон Хайнс
История личных встреч
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|06.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|25.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|04.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б