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Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
01 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
14.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 3 ОТМиннесота Уайлд
19.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд4 : 3Нэшвилл Предаторз
16.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 1Миннесота Уайлд
25.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 5 ОТМиннесота Уайлд
06.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз6 : 2Миннесота Уайлд
14.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд2 : 6Нэшвилл Предаторз
25.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд2 : 5Нэшвилл Предаторз
04.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 1Нэшвилл Предаторз
25.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 0Миннесота Уайлд
04.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз5 : 2Миннесота Уайлд
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
27.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 2
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 8Нэшвилл Предаторз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 2
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 3
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 1
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Миннесота Уайлд
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд2 : 3
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 4 ОТ
18.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 БМиннесота Уайлд

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