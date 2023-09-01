Бостон Брюинз - Сан-Хосе Шаркс 01 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Бостон Брюинз Бостон Сан-Хосе Шаркс Сан-Хосе 1 вр Джереми Свейман 35 вр Линус Улльмарк 73 зщ Чарли Макэвой 48 зщ Мэтт Грызлик 25 зщ Брэндон Карло 27 зщ Хампус Линдхольм 12 зщ Кевин Шаттенкирк 28 зщ Дерек Форборт 88 нп Давид Пастрняк 18 нп Павел Заха 74 нп Джейк Дебраск 43 нп Дэнтон Хайнен 51 нп Матье Пуатра 63 нп Брэд Маршан 11 нп Трент Фредерик 13 нп Чарли Койл 21 нп Джеймс ван Римсдайк 39 нп Морган Гики 19 нп Джон Бичер 94 нп Якуб Лауко 29 вр Маккензи Блэквуд 36 вр Каапо Кяхкёнен 6 зщ Тай Эмберсон 38 зщ Марио Ферраро 5 зщ Мэтт Беннинг 33 зщ Кален Эддисон 4 зщ Кайл Берроуз 83 зщ Никита Охотюк 9 зщ Джейкоб Макдональд 10 нп Энтони Дюклер 64 нп Микаэль Гранлунд 20 нп Фабиан Зеттерлунд 68 нп Майк Хоффман 11 нп Люк Канин 74 нп Вильям Эклунд 12 нп Джастин Бейли 7 нп Нико Штурм 62 нп Кевин Лабанк 22 нп Райан Карпентер 54 нп Дживани Смит Главные тренеры Джим Монтгомери Дэвид Куинн