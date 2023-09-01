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Пятница 01 декабря
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Бостон Брюинз - Сан-Хосе Шаркс 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада);
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1СШАврДжереми Свейман
35ШвецияврЛинус Улльмарк
73СШАзщЧарли Макэвой
48СШАзщМэтт Грызлик
25СШАзщБрэндон Карло
27ШвециязщХампус Линдхольм
12СШАзщКевин Шаттенкирк
28СШАзщДерек Форборт
88ЧехиянпДавид Пастрняк
18ЧехиянпПавел Заха
74КанаданпДжейк Дебраск
43КанаданпДэнтон Хайнен
51КанаданпМатье Пуатра
63КанаданпБрэд Маршан
11СШАнпТрент Фредерик
13СШАнпЧарли Койл
21СШАнпДжеймс ван Римсдайк
39КанаданпМорган Гики
19СШАнпДжон Бичер
94ЧехиянпЯкуб Лауко
29КанадаврМаккензи Блэквуд
36ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
6СШАзщТай Эмберсон
38КанадазщМарио Ферраро
5КанадазщМэтт Беннинг
33КанадазщКален Эддисон
4КанадазщКайл Берроуз
83РоссиязщНикита Охотюк
9СШАзщДжейкоб Макдональд
10КанаданпЭнтони Дюклер
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
20ШвециянпФабиан Зеттерлунд
68КанаданпМайк Хоффман
11СШАнпЛюк Канин
74ШвециянпВильям Эклунд
12СШАнпДжастин Бейли
7ГерманиянпНико Штурм
62СШАнпКевин Лабанк
22СШАнпРайан Карпентер
54КанаданпДживани Смит
Главные тренеры
КанадаДжим Монтгомери
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
20.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 3Бостон Брюинз
23.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 0Сан-Хосе Шаркс
08.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 4Бостон Брюинз
27.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 3Бостон Брюинз
24.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 3Сан-Хосе Шаркс
30.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 1Сан-Хосе Шаркс
27.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 1Сан-Хосе Шаркс
19.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс5 : 6 ОТБостон Брюинз
19.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 3Бостон Брюинз
27.10.2017НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз2 : 1Сан-Хосе Шаркс
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Бостон Брюинз
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 4Бостон Брюинз
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз2 : 5
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Бостон Брюинз
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТБостон Брюинз
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 1
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс4 : 3
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 3 Б
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 1Сан-Хосе Шаркс
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Сан-Хосе Шаркс

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