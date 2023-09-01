Бостон Брюинз - Сан-Хосе Шаркс 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|28
|зщ
|Дерек Форборт
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|18
|нп
|Павел Заха
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|51
|нп
|Матье Пуатра
|63
|нп
|Брэд Маршан
|11
|нп
|Трент Фредерик
|13
|нп
|Чарли Койл
|21
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|39
|нп
|Морган Гики
|19
|нп
|Джон Бичер
|94
|нп
|Якуб Лауко
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
|36
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|6
|зщ
|Тай Эмберсон
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|5
|зщ
|Мэтт Беннинг
|33
|зщ
|Кален Эддисон
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|83
|зщ
|Никита Охотюк
|9
|зщ
|Джейкоб Макдональд
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|68
|нп
|Майк Хоффман
|11
|нп
|Люк Канин
|74
|нп
|Вильям Эклунд
|12
|нп
|Джастин Бейли
|7
|нп
|Нико Штурм
|62
|нп
|Кевин Лабанк
|22
|нп
|Райан Карпентер
|54
|нп
|Дживани Смит
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|30.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|19.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1