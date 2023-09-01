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Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрз 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
01 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джордан Самуэль-Томас (Вест Хартфорд, США);
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
СШАДон Гранато
КанадаСтив Смит
История личных встреч
25.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 5Баффало Сэйбрз
24.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз6 : 2Сент-Луис Блюз
15.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз2 : 6Сент-Луис Блюз
26.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз5 : 3Баффало Сэйбрз
10.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз5 : 1Баффало Сэйбрз
11.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз5 : 2Сент-Луис Блюз
18.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз4 : 3 БСент-Луис Блюз
28.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз4 : 1Баффало Сэйбрз
04.02.2018НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз0 : 1Сент-Луис Блюз
11.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Сент-Луис Блюз
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Сент-Луис Блюз
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 8
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 6Сент-Луис Блюз
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Сент-Луис Блюз
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 5Баффало Сэйбрз
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 2Баффало Сэйбрз
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз3 : 2
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Баффало Сэйбрз

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