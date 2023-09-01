Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрз 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
01 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джордан Самуэль-Томас (Вест Хартфорд, США);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Дон Гранато
|Стив Смит
История личных встреч
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|28.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|11.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3