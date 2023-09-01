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Пятница 01 декабря
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Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
01 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
26.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс3 : 4 БКолорадо Эвеланш
25.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 1Аризона Койотс
12.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 2 ОТАризона Койотс
28.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс6 : 3Колорадо Эвеланш
04.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс2 : 1Колорадо Эвеланш
02.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш2 : 3 БАризона Койотс
16.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс0 : 5Колорадо Эвеланш
15.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 3 БАризона Койотс
13.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 2Аризона Койотс
01.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш9 : 3Аризона Койотс
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс3 : 1
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 2Аризона Койотс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс5 : 6
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс1 : 4
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Аризона Койотс
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 1
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 1
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Колорадо Эвеланш
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш5 : 2
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Колорадо Эвеланш

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