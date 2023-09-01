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Пятница 01 декабря
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Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
01 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
КанадаРик Токкет
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
22.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 4Вегас Голден Найтс
27.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс1 : 5Ванкувер Кэнакс
22.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс4 : 5Вегас Голден Найтс
13.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
07.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс1 : 5Ванкувер Кэнакс
04.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
14.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс7 : 4Ванкувер Кэнакс
05.09.2020НХЛ - плей-офф1/2 финала - Запад. 7-й матчВегас Голден Найтс3 : 0Ванкувер Кэнакс
04.09.2020НХЛ - плей-офф1/2 финала - Запад. 6-й матчВанкувер Кэнакс4 : 0Вегас Голден Найтс
02.09.2020НХЛ - плей-офф1/2 финала - Запад. 5-й матчВегас Голден Найтс1 : 2Ванкувер Кэнакс
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 1
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Ванкувер Кэнакс
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 5Ванкувер Кэнакс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Ванкувер Кэнакс
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 1
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 БВегас Голден Найтс
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 ОТВегас Голден Найтс
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс0 : 2
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 0Вегас Голден Найтс

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