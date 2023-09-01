Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
01 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|07.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|04.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|05.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 7-й матч
|3 : 0
|04.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|4 : 0
|02.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|1 : 2
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0