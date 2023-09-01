Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
01 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США)
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|27
|нп
|Николай Элерс
|55
|нп
|Марк Шайфли
|81
|нп
|Кайл Коннор
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|7
|нп
|Владислав Наместников
|91
|нп
|Коул Перфетти
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|13
|нп
|Брэд Ламберт
|19
|нп
|Давид Густафссон
|36
|нп
|Морган Бэррон
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|5
|зщ
|Коди Сеси
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|18
|нп
|Зак Хайман
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|10
|нп
|Дерек Райан
|71
|нп
|Райан Маклауд
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|21
|нп
|Адам Эрни
|57
|нп
|Джеймс Хэмблин
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
|28
|Alexander Peters
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Крис Ноблох
История личных встреч
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 0
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 Б
|05.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3