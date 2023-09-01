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Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
01 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США)
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
37СШАврКоннор Хеллебайк
39КанадаврЛоран Броссуа
2КанадазщДилан Демело
44КанадазщДжош Моррисси
4СШАзщНил Пионк
5КанадазщБренден Диллон
88СШАзщНейт Шмидт
54СШАзщДилан Сэмберг
27ДаниянпНиколай Элерс
55КанаданпМарк Шайфли
81СШАнпКайл Коннор
9СШАнпАлекс Иафалло
7РоссиянпВладислав Наместников
91КанаданпКоул Перфетти
22СШАнпМэйсон Эпплтон
17КанаданпАдам Лаури
62ШвейцариянпНино Нидеррайтер
13ФинляндиянпБрэд Ламберт
19ШвециянпДавид Густафссон
36КанаданпМорган Бэррон
74КанадаврСтюарт Скиннер
30КанадаврКэлвин Пикар
5КанадазщКоди Сеси
25КанадазщДарнелл Нурс
2КанадазщЭван Бушар
14ШвециязщМаттиас Экхольм
73КанадазщВенсан Деарне
27КанадазщБретт Кулак
18КанаданпЗак Хайман
97КанаданпКоннор Макдэвид
93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
91КанаданпЭвандер Кейн
10СШАнпДерек Райан
71КанаданпРайан Маклауд
37СШАнпУоррен Фёгеле
21СШАнпАдам Эрни
57КанаданпДжеймс Хэмблин
13ШвециянпМаттиас Янмарк
28КанадаAlexander Peters
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаКрис Ноблох
История личных встреч
22.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТВиннипег Джетс
26.09.2023НХЛ - предсезонные матчиВиннипег Джетс5 : 0Эдмонтон Ойлерз
25.09.2023НХЛ - предсезонные матчиЭдмонтон Ойлерз1 : 2 БВиннипег Джетс
05.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс7 : 5Эдмонтон Ойлерз
04.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 3Виннипег Джетс
01.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз1 : 2Виннипег Джетс
02.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиВиннипег Джетс2 : 3 БЭдмонтон Ойлерз
26.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиЭдмонтон Ойлерз4 : 0Виннипег Джетс
20.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 4Эдмонтон Ойлерз
19.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз2 : 1 БВиннипег Джетс
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс0 : 2
27.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Виннипег Джетс
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 3Виннипег Джетс
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТВиннипег Джетс
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс5 : 2
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 4 Б
27.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз8 : 2
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 5Эдмонтон Ойлерз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Эдмонтон Ойлерз
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 3Эдмонтон Ойлерз

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