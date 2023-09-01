Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз 01 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Виннипег Джетс Виннипег Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон 37 вр Коннор Хеллебайк 39 вр Лоран Броссуа 2 зщ Дилан Демело 44 зщ Джош Моррисси 4 зщ Нил Пионк 5 зщ Бренден Диллон 88 зщ Нейт Шмидт 54 зщ Дилан Сэмберг 27 нп Николай Элерс 55 нп Марк Шайфли 81 нп Кайл Коннор 9 нп Алекс Иафалло 7 нп Владислав Наместников 91 нп Коул Перфетти 22 нп Мэйсон Эпплтон 17 нп Адам Лаури 62 нп Нино Нидеррайтер 13 нп Брэд Ламберт 19 нп Давид Густафссон 36 нп Морган Бэррон 74 вр Стюарт Скиннер 30 вр Кэлвин Пикар 5 зщ Коди Сеси 25 зщ Дарнелл Нурс 2 зщ Эван Бушар 14 зщ Маттиас Экхольм 73 зщ Венсан Деарне 27 зщ Бретт Кулак 18 нп Зак Хайман 97 нп Коннор Макдэвид 93 нп Райан Ньюджент-Хопкинс 29 нп Леон Драйзайтль 91 нп Эвандер Кейн 10 нп Дерек Райан 71 нп Райан Маклауд 37 нп Уоррен Фёгеле 21 нп Адам Эрни 57 нп Джеймс Хэмблин 13 нп Маттиас Янмарк 28 Alexander Peters Главные тренеры Рик Боунесс Крис Ноблох