Калгари Флэймз - Даллас Старз 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
01 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Даллас Старз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Райан Гуска
|Питер Дебур
История личных встреч
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|14.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|16.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 7-й матч
|3 : 2 ОТ
|14.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|4 : 2
|12.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|3 : 1
|10.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|1 : 4
|08.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|4 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6