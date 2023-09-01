01:41 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Свернуть список

Калгари Флэймз - Даллас Старз 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
01 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Калгари Флэймз
Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Даллас Старз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
КанадаРайан Хаска
КанадаРайан Гуска
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 7Калгари Флэймз
02.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз3 : 4Даллас Старз
19.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз5 : 6 ОТДаллас Старз
07.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 5Калгари Флэймз
14.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 6Калгари Флэймз
16.05.2022НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 7-й матчКалгари Флэймз3 : 2 ОТДаллас Старз
14.05.2022НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 6-й матчДаллас Старз4 : 2Калгари Флэймз
12.05.2022НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 5-й матчКалгари Флэймз3 : 1Даллас Старз
10.05.2022НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 4-й матчДаллас Старз1 : 4Калгари Флэймз
08.05.2022НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 3-й матчДаллас Старз4 : 2Калгари Флэймз
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз2 : 1 ОТ
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Калгари Флэймз
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 7Калгари Флэймз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Калгари Флэймз
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТКалгари Флэймз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 2Даллас Старз
25.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 7Калгари Флэймз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз1 : 2 ОТ
21.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз6 : 3
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз3 : 6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close