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Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
01 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада);
Анахайм Дакс
Вашингтон Кэпиталз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
СШАГрег Кронин
КанадаСпенсер Карбери
История личных встреч
02.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
24.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз2 : 4Анахайм Дакс
07.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 3 БАнахайм Дакс
17.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
07.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс2 : 3Вашингтон Кэпиталз
19.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз5 : 2Анахайм Дакс
18.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс5 : 2Вашингтон Кэпиталз
02.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз5 : 6Анахайм Дакс
07.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс4 : 0Вашингтон Кэпиталз
17.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТАнахайм Дакс
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Анахайм Дакс
27.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат8 : 2Анахайм Дакс
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс2 : 5
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс3 : 4
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАнахайм Дакс1 : 3
30.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Вашингтон Кэпиталз
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз0 : 5
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТ
19.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВашингтон Кэпиталз4 : 3
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