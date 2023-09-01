Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 01 Декабря прямая трансляция

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«Вашингтон» в большинстве плох настолько, что в это не верится. В эпоху, когда реализация в 20% стала средненьким показателем, команда Овечкина реализует 5,7% чужих удалений.5,7% реализации — абсолютно худший показатель в НХЛ Большинство «Вашингтона» — катастрофа: не забивают с октября, у Овечкина лишь один гол 0'Александр Овечкин на пороге нового грандиозного достижения в НХЛ. Величайшему снайперу современности вот-вот покорится мощный бомбардирский рубеж – 1500 очков за карьеру в лучшей лиге мира.Ови близок к ещё одному достижениюLive Овечкину рукой подать до 1500 очков в НХЛ! Когда он преодолеет засуху? Live 0'До начала регулярного сезона НХЛ людей, которые не ставили крест на перспективах «Вашингтона», можно было пересчитать по пальцам одной руки.Пояснительная бригада для тех, кто следит за НХЛ только по новостям Почему Овечкин не забивает, а «Вашингтон» всё равно побеждает? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 06:00 по московскому времени.