Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
01 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|02.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|07.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Текстовая трансляция
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