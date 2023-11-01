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Пари Нижний Новгород - Урал 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
02 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Пари Нижний НовгородУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Урал, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Урал0 : 0Пари Нижний Новгород
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Урал
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Урал0 : 1Пари Нижний Новгород
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Урал
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Урал1 : 1Пари Нижний Новгород
31.10.2018 Кубок России 1/8 финала Урал2 : 0 ДВПари Нижний Новгород
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 2Пари Нижний Новгород
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 1Пари Нижний Новгород
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Урал3 : 1
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 3 : 1Урал
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Урал0 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B 2 : 1Урал
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Урал
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До зимнего перерыва в РПЛ осталось провести всего два тура. Но уже сейчас можно прикинуть, какие команды чаще других доверяют молодым игрокам.У «Зенита» и вовсе один из худших результатов в лиге Кто в РПЛ доверяет молодым футболистам больше других. Московских клубов нет в топ-3 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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