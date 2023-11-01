Пари Нижний Новгород - Урал 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
02 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Урал, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0 ДВ
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
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До зимнего перерыва в РПЛ осталось провести всего два тура. Но уже сейчас можно прикинуть, какие команды чаще других доверяют молодым игрокам.У «Зенита» и вовсе один из худших результатов в лиге Кто в РПЛ доверяет молодым футболистам больше других. Московских клубов нет в топ-3 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.