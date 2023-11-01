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Сочи - Крылья Советов 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
02 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
СочиКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Крылья Советов, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Александр Васильевич Точилин
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Крылья Советов2 : 1Сочи
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Сочи1 : 2Крылья Советов
16.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов2 : 0Сочи
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Сочи2 : 3Крылья Советов
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Крылья Советов1 : 0Сочи
01.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Сочи1 : 4 ДВКрылья Советов
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Крылья Советов3 : 0 ТСочи
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Сочи0 : 2Крылья Советов
04.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Сочи1 : 3Крылья Советов
13.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Крылья Советов2 : 0Сочи
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Сочи
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи0 : 2
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Сочи3 : 3
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A Сочи2 : 0
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Сочи
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Крылья Советов3 : 3
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов3 : 1
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Крылья Советов
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 1 : 0Крылья Советов
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 1
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До зимнего перерыва в РПЛ осталось провести всего два тура. Но уже сейчас можно прикинуть, какие команды чаще других доверяют молодым игрокам.У «Зенита» и вовсе один из худших результатов в лиге Кто в РПЛ доверяет молодым футболистам больше других. Московских клубов нет в топ-3 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Сочи» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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