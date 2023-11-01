Сочи - Крылья Советов 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
02 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Крылья Советов, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Александр Васильевич Точилин
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|16.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|01.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 4 ДВ
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|3 : 0 Т
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 2
|04.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 3
|13.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
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До зимнего перерыва в РПЛ осталось провести всего два тура. Но уже сейчас можно прикинуть, какие команды чаще других доверяют молодым игрокам.У «Зенита» и вовсе один из худших результатов в лиге Кто в РПЛ доверяет молодым футболистам больше других. Московских клубов нет в топ-3 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Сочи» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.