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Брентфорд - Лутон Таун 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Брентфорд
Лутон Таун

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Лутон Таун, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Лутон Таун
Лутон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
16 Англия зщ Бен Ми
27 Германия пз Витали Янельт
6 Дания пз Кристиан Нёргор
15 Нигерия пз Фрэнк Оньека
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
26 Гренада пз Шандон Баптист
7 Франция нп Ниль Мопе
24 Бельгия вр Томас Камински
15 Англия зщ Теден Менжи
4 Уэльс зщ Том Локьер
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
29 Ямайка зщ Амари'и Белл
45 Англия пз Алфи Даути
6 Англия пз Росс Баркли
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
7 Ирландия пз Чидози Огбене
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Брентфорд1 : 0Лутон Таун
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Лутон Таун0 : 3Брентфорд
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лутон Таун2 : 1Брентфорд
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Брентфорд7 : 0Лутон Таун
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд0 : 1
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Брентфорд
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Брентфорд
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брентфорд3 : 0
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лутон Таун2 : 1
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Лутон Таун
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лутон Таун1 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Лутон Таун
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Лутон Таун

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