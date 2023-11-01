Брентфорд - Лутон Таун 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Лутон Таун, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|16
|зщ
|Бен Ми
|27
|пз
|Витали Янельт
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|26
|пз
|Шандон Баптист
|7
|нп
|Ниль Мопе
|24
|вр
|Томас Камински
|15
|зщ
|Теден Менжи
|4
|зщ
|Том Локьер
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|45
|пз
|Алфи Даути
|6
|пз
|Росс Баркли
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|7
|пз
|Чидози Огбене
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Томас Франк
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|20.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|25.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|30.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|7 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2